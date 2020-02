Der Taxivermittler darf mit einer Gewerbeberechtigung als Reisebüro seinen Dienst in Österreich anbieten

Uber ist ein Reisebüro zur Vermittlung der Personenbeförderung – und aus Sicht des OGH ist das auch rechtens. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Das derzeitige Geschäftsmodell des Taxidiensts Uber ist in Österreich rechtmäßig. Das folgert das Unternehmen aus einem Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) von Mitte Dezember 2019, das diese Woche veröffentlicht wurde. Diesem ist zu entnehmen, dass Uber als reiner Vermittler keine Mietwagenkonzession benötigt, da das Unternehmen die Personenbeförderungen nicht selbst durchführt. Sehr wohl wird dem OGH zufolge aber eine Gewerbeberechtigung als Reisebüro benötigt.

Seit Juli 2019 verfügt die für die Fahrdienstvermittlung zuständige Uber Austria GmbH über eine Reisebüro-Gewerbeberechtigung. Daher sieht Uber sein derzeitiges Geschäftsmodell im Einklang mit der österreichischen Rechtslage.

Mit diesem Urteil widerspricht der OGH den Vorinstanzen, die sich der Rechtssicht der Klägerpartei, der Wiener Taxizentrale 40100, angeschlossen hatten. Da Uber in Österreich zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils am 19. Juli 2019 noch keine entsprechende Gewerberechtigung besaß, wurde eine einstweilige Verfügung erlassen, die Uber untersagte, Personenbeförderung zu vermitteln. Die Uber-App war daraufhin wenige Tage offline und nahm am 30. Juli 2019 die Dienstleistung mit Gewerbeberechtigung als Reisebüro wieder auf. (aha, 7.2.2019)