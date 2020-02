Zahnpasta in fester Form ist auf Flugreisen praktisch und spart Plastik, die Konsistenz ist jedoch gewöhnungsbedürftig. Ein minziger Test durchs Zahnpflegeregal

Schaumlos

Foto: Lukas Friesenbichler

Zahnpasta am Stiel sieht man auch nicht alle Tage. Optisch erinnert dieses Modell an eine Mischung aus Eislutscher und Lollipop, geschmacklich vor allem an Sellerie – auch wenn Pfefferminzöl draufsteht. Leider klappt das Ablösen der Pasta vom Stiel sehr schlecht: Egal, wie viel Wasser auf dem Bürstenkopf ist – Schaum ist weit und breit keiner zu sehen. Ein Reinfall!

Lamazuna Feste Zahnpasta, € 8,90, in der Apotheke zur hl. Elisabeth

2 von 6 Punkten





Erfrischend

Foto: Lukas Friesenbichler

Perfekt fürs Flugzeug, war der Hintergedanke – und das sind diese Tabletten wirklich, denn sie brauchen nur ganz wenig Platz. Lediglich das anfängliche Zerkauen ist eine Herausforderung, die matschige Masse im Mund nicht gerade appetitlich. Ist aber die Zahnbürste erst mal im Mund und genug Wasser im Spiel, verbreitet sich ein erfrischend minziges Gefühl – wie bei echter Zahnpasta!

Dent tabs Zahnputz-Tabletten, € 5,95, bei DM

4 von 6 Punkten





Sparsam

Foto: Lukas Friesenbichler

Fest oder flüssig – bei diesem Produkt merkt man keinen Unterschied. Der feuchte Zahnbürstenkopf wird in das Pulver gedrückt, und schon kann losgeputzt werden. Nur steigt schnell die Versuchung, einmal nachladen zu wollen, denn besonders ergiebig ist das Ganze nicht. Allerdings weiß ich von der Mundhygienikerin: Die meisten nehmen viel zu viel Zahnpasta. Also, Gewinner!

Birkengold Zahnpulver Minze, € 4,49, bei Martin Reformstark

5 von 6 Punkten





Grauslich

Foto: Lukas Friesenbichler

Zugegeben, es war eine große Überwindung. Dr. Bronner’s Naturseife wirbt mit 18 Anwendungsmöglichkeiten, darunter Zähneputzen. Und wenn selbst die Apothekerin meint, es könnte klappen? Schaummäßig gibt es tatsächlich nichts zu beanstanden, aber geschmacklich! Na ja, wie Seife im Mund eben. Der grausliche Geschmack blieb mehrere Stunden lang. Wäh!

Dr. Bronner’s Reine Naturseife, € 5,99, bei Müller Drogerie

1 von 6 Punkten

(Bernadette Redl, RONDO, 17.2.2020)