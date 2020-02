Für alle, die noch nie in den Genuss gekommen sind. Der kleine Drache Kokosnuss – Offizieller Kanal

Strikte und konsequente Regeln braucht eine gute Erziehung, damit sich das Kind orientieren kann und genau weiß, was es darf oder eben nicht, so hört man vielfach vor allem von Kinderlosen. Sobald man selbst Mutter oder Vater geworden ist, weiß man, dass Konsequenz so eine Sache ist.

Nein, meine Kinder dürfen nicht stundenlang fernsehen ... Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/evgenyatamanenko

Man hat Prinzipien, die einem wichtig sind beim Kind. Man hätte gerne, dass es nicht zu viel fernschaut, sich gesund ernährt und viel Bewegung macht. Und dann wird man Mutter oder Vater. Zum gefühlt tausendsten Mal trällert der kleine Drache Kokosnuss sein Lied "Hallo, Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin, Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin, macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid, spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es so weit" auf dem Weg in den Urlaub. An ausschalten ist nicht zu denken ohne kindlichen Heulkrampf. Im Auto will man das dann doch vermeiden und gibt nach. Okay, noch eine Folge, in der Kokosnuss, Oscar und Mathilda Abenteuerliches erleben.

Aber auch bei kranken Kindern verlässt einen die erzieherische Härte dann doch bald. Sie tun einem leid, und sie sind furchtbar arm und oft auch recht raunzig. Und schon erwischt man sich, wie man die Fernsehregelung lockert und das Kind für Stunden vor der Glotze sitzt. Schon wieder hat man ein Erziehungsprinzip über Bord geworfen – oder gehören diese Ausnahmen einfach dazu?

Haben Sie in der Erziehung schon resigniert?

Von welchen Erziehungsprinzipien haben Sie sich schon verabschiedet? Oder bleiben Sie immer strikt bei Ihrer Erziehungslinie? Wo geben Sie eher nach, und wo ist mit Ihnen als Elternteil nicht zu verhandeln? (wohl, 26.2.2020)