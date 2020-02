Torten, Gulasch oder Lasagne: An welchen Gerichten scheitern Sie in der Küche einfach immer?

In Kochsendungen sieht es eigentlich immer ganz einfach aus. Der Braten fürs Festmahl kommt in den Ofen, heraus kommt er innen saftig, oben knusprig, leicht rosa, auf den Punkt, kurz gesagt: einfach perfekt. Probiert man es selbst, muss man eigentlich sagen: Schade um das gute Fleisch. Denn es wird einfach nichts. Und zwar niemals. Egal wie penibel man sich ans Rezept hält. Auch wenn man seine Ansprüche herunterschraubt und sich nichts als ein schnelles Minutensteak braten will. Was kann da schon schiefgehen, es ist ein Mi-nu-ten-steak. Doch dann passiert es natürlich doch, und aus dem potenziell schmackhaften Fleisch ist in kürzester Zeit ein ungenießbarer zäher Klumpen geworden.

Sehen Ihre Kuchen auch immer so aus? Foto: Getty Images/iStockphoto/lolostock

Andere Hobbygourmets beherrschen zwar die Kunst des perfekt zubereiteten Fleisches, versagen dafür dann aber bei feinen Torten, Saucen, Knödeln, die leider zerfallen, oder einfach nur einem Topf Reis. Man kann eben nicht alles können.

An welchen Gerichten scheitern Sie immer?

Probieren Sie es weiterhin, oder haben Sie mittlerweile aufgegeben? Können Sie allgemein nicht besonders gut kochen, oder ist es tatsächlich nur ein Gericht, das nie etwas wird? Teilen Sie die Geschichten Ihrer gescheiterten Versuche im Forum! (aan, 14.2.2020)