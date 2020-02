In der ganzen Welt sind autoritäre Führertypen in vormals halbwegs demokratischen Ländern im Vormarsch oder schon fest im Sattel

So geht der Umgang mit einer rechtsextremen Partei: "Diese Reden sind in einem Maße faschistoid, dass mir angst und bange geworden ist. Das ist so unterirdisch, dass ich alles dafür tun werde, dass Sie hier nie in Verantwortung kommen."

Also sprach der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, in einer Talkshow zu dem AfD-Führer Alexander Gauland. Und zwar nach dem "Dammbruch" in Thüringen (CDU, FDP hatten mit der AfD einen FDPler zum Ministerpräsidenten gewählt). Gemeint waren Reden von AfD-Politikern zum Holocaust-Gedenktag. Man würde so etwas gerne von einem türkisen Spitzenpolitiker zu einem FPÖler sagen hören – statt Lobpreisungen, wie gut man denn zusammengearbeitet habe. Oder Hans Peter Doskozil über die FPÖ.

US-Präsident Donald Trump. Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

In Deutschland ist noch lange nicht alles ausgestanden. Aber die Lähmung der bürgerlichen Parteien wie CDU, CSU oder FDP gegenüber der AfD scheint sich abzuschwächen. Übrigens: Markus Söder, Chef der konservativen CSU, distanziert sich schärfstens von der AfD.

Die rechtsextreme AfD – der kürzlich FPÖ-Co-Chef Herbert Kickl einen Freundschaftsbesuch abstattete – hat ihre Wahlerfolge. Aber ohne Komplizenschaft von bürgerlichen Parteien kommt sie nicht an die Macht. Ähnliches gilt für andere rechtsextreme Parteien in Europa, wie etwa die Lega in Italien oder eben auch die FPÖ. In Polen und Ungarn sind die Rechtsextremen bereits an der Macht. Das Erste, was sie getan haben, war, die kritische Öffentlichkeit auszuschalten, das Zweite, die Justiz in ihre Gewalt zu bekommen. Deswegen ist es so gefährlich, was Sebastian Kurz da mit der österreichischen Justiz versucht.

Möchtegernautokrat Trump

Trump wird allerdings wohl nicht verlieren. Wer aus der uninspirierenden demokratischen Riege soll gegen ihn gewinnen? Wenn das passiert, gehen die USA endgültig in Richtung Autokratie und der internationale Trend zur autoritären Herrschaft erhält den letzten Schub. (Hans Rauscher, 7.2.2020)