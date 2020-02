Leonardo DiCaprio kämpft ums Überleben, ganz groß in "The Revenant". Foto: ORF / Pro Sieben/Twentieth Century Fox

9.50 KOMÖDIE

Balduin, der Ferienschreck (Les grandes vacances, F 1967, Jean Girault) Der Schuldirektor Balduin Bosquier schickt den Filius in den Sommerferien zum Englischlernen nach Schottland. Der Lernunwillige lässt sich von einem Freund vertreten, die Verwicklungen nehmen ihren Lauf. Gut gelauntes Vehikel für einen aufgekratzten Louis de Funès. Bis 11.10, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund – Das Magazin Um eine Entlassungsmöglichkeit bei Herzschwäche, das Leben nach dem Herzinfarkt, Seniorenballett, die F.-X.-Mayr-Kur und Zwerchfellbruch geht es im Gesundheitsmagazin. Bis 18.00, ORF 2



19.20 DOKUMENTATION

New York – Die Stadt von morgen Die Zahl an Menschen, die täglich nach Midtown Manhattan strömen, steigt weiter an. Die Doku stellt Idee und Konzepte vor, wie diese Dynamik auch in Zukunft bewältigt werden kann. Bis 20.00, 3sat

20.15 ÜBERLEBENSDRAMA

The Revenant – Der Rückkehrer (USA/TWN/HK 2015, Alejandro González Iñárritu) Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) wird bei einer Expedition in den Rocky Mountains von einer Bärenmutter attackiert. Nicht zuletzt Rache am Mörder seines Sohnes wird zur Triebfeder eines zähen Überlebenskampfes, überwältigend und mit einer gehörigen Portion Naturmystik inszeniert vom mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu (Birdman). Bis 22.35, ORF 1

20.15 DOKUMENTATIONEN

Mauthausen vor der Tür Zwei Dokus über das Konzentrationslager Mauthausen: Die erste, Zwangsarbeit für Rüstung und Industrie, beleuchtet die Systematik der Zwangsarbeit in dem verzweigten Lagersystem, die zweite setzt sich anhand von Dokumenten und Zeitzeugenberichten mit dem Schicksal der Frauen auseinander. Bis 22.00, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (GB/F/USA 2007, Edgar Wright) Der Londoner Streberpolizist Nicholas Angel wird in die Provinz versetzt. Zusammen mit dem einfältigen Danny Butterman sorgt er auch dort für Aufruhr. Das Komödiantentrio aus Regisseur/Autor Edgar Wright und den Darstellern Nick Frost und Simon Pegg, der auch als Koautor fungierte, in Bestform. Bis 22.35, RTL 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen 3 – Survival (War of the Planet of the Apes, USA 2017, Matt Reeves) Zivilisationskritik im Blockbusterformat: meisterhafter Abschluss von Matt Reeves’ gelungenem Reboot der Planet der Affen-Reihe. Den ersten Teil, Prevolution, gibt es zuvor schon um 18.10 zu sehen. Bis 22.45, Puls 4

21.40 DOKUMENTATION

Europa – Wiege der Menschheit? Liegt die Wiege der Menschheit nicht in Afrika, sondern in Europa? Verschiedene Funde wie ein über sieben Millionen Jahre alter Unterkiefer in Athen, ein Zahn mit vormenschlichen Merkmalen in Bulgarien oder versteinerte Fußabdrücke auf Kreta deuten darauf hin. Bis 22.35, Arte

22.35 TARANTINO

Inglorious Basterds (D/USA 2009, Quentin Tarantino) Der Zweite Weltkrieg als Hintergrund für Quentin Tarantinos meisterlichen Kinomythen-Durchlauferhitzer. Christoph Waltz kassierte für seine Rolle als SS-Standartenführer Hans Landa seinen ersten Oscar. Bis 1.00, ORF 1

23.25 MAGAZIN

Heroes – Aus dem Leben von Comedians In zwei Heroes-Folgen trifft Ususmango auf Michael Mittermeier, Ulmen Kawus und Daniel treffen Christian Ulmen, Till Reiners erörtert mit Josef Hader die Kunst des Missverständnisses, und Enissa Amani zieht es nach New York. Bis 1.00, 3sat