Hat es mit dem Wetter und sich selbst nicht leicht: Oscar Isaac in "Inside Llewyn Davis" als Folksänger im winterlichen Greenwich Village, 3sat, 23.15 Uhr. Foto: Foto: ZDF/Alison Rosa

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Ulla Kramar-Schmid (ORF) stellen Fragen. Bis 12.00, ORF_2

20.00 WERKSCHAU

Oktoskop: Magdalena Chmielewska Filme von Regisseurin Magdalena Chmielewska, darunter der preisgekrönte Kurspielfilm Am Himmel über eine junge Frau, die Opfer sexueller Gewalt wird. Die Filmemacherin ist bei Lukas Maurer. Bis 21.15, Okto

20.15 IN MEMORIAM

Kirk Douglas: Zwei rechnen ab (Gunfight at the O.K. Corral, USA 1957. John Sturges) Burt Lancaster als Marshall Wyatt Earp und Kirk Douglas als zynischer, versoffener Doc Holliday, dazu Rhonda Redhead Fleming als "Love-Interest" und eine bildmächtige, jede Einstellung ihrer klassischen Form zuführende Inszenierung durch Westernmeister John Sturges. Pflicht. Bis 22.10, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Zugriff, Eingriff, Angriff – ist die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr? Gäste bei Claudia Reiterer: Karoline Edtstadler (ÖVP), Georg Bürstmayr (Die Grünen), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Maria Berger (SPÖ), Sabine Matejka (Richtervereinigung) und Bernd Ziska (Vereinigung der Staatsanwälte). Bis 23.05, ORF 2

22.20 THRILLER

Dressed to Kill (USA 1980, Brian De Palma) Die Prostituierte Liz (Nancy Allen) wird Zeugin eines brutalen Mordes und gerät selbst unter Verdacht. "A boody good thriller", meinte Darsteller Michael Caine über das Hitchcock-Destillat von US-Regisseur Brian De Palma. Wir stimmen zu. Bis 0.30, Tele 5

23.05 DOKUMENTARFILM

Harvey Weinstein – Macht und Missbrauch (Untouchable, GB 2019, Ursula Macfarlane) Einst ein Liebling der Autorenfilmer Hollywoods, heute wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs vor Gericht: Dokumentarfilmerin Ursula Macfarlane liefert dem Kontext zum den tief gefallenen Produzenten Harvey Weinstein. Bis 0.40, ORF 2

23.00/0.50 LIVE-ÜBERTRAGUNG

Die Oscar-Nacht 2020 Sowohl der ORF als auch Pro 7 starten ihre Oscar-Berichterstattung frühzeitig, unter anderem mit Eindrücken vom Red Carpet. Die eigentliche Verleihung beginnt um 2.00 Uhr. Für den ORF ist erneut der einstige Filmmuseumsdirektor Alexander Horwath als Kommentator im Studio im Einsatz. Bis 5.00, Pro Sieben, ORF 1

23.15 TRAKIGKOMÖDIE

Inside Llewyn Davis (USA/GB/F 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Inspiriert von dem legendären Sänger, Songwriter und Gitarristen Dave Van Ronk und dessen Autobiografie The Mayor of MacDougal Street erweckten die Coen-Brüder die New Yorker Folk-Szene vor der folgenreichen Ankunft von Bob Dylan zum Leben. In der Titelrolle brilliert Oscar Isaac. Bis 0.55, 3sat