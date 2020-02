Winner. Foto: AP/Trovati

Der 23-jährige Adrian Pertl hat sich erstmals in seiner Karriere über einen Podestplatz im Ski-Weltcup freuen dürfen. Der Rennläufer aus Kärnten musste sich am Samstag im Slalom von Chamonix nur Sieger Clement Noel aus Frankreich und dem Norweger Timon Haugan geschlagen geben. Michael Matt landete hinter seinem ÖSV-Kollegen auf dem vierten Platz.

"Ich habe zwei gute Läufe gemacht, von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden, überrascht auch, aber überglücklich", meinte Pertl im Interview mit dem ORF-Fernsehen. "Da muss man locker fahren, das ist mir gut aufgegangen." Noel jubelte sich über seinen ersten Erfolg vor Heimpublikum. "Es waren so viele Leute da, die nur auf mich gewartet haben. Es war ein bisschen ein seltsames Gefühl", sagte der 22-Jährige, der nun insgesamt schon sechs Weltcup-Siege auf dem Konto hat.

Marco Schwarz fiel in der Entscheidung vom fünften auf den achten Platz zurück. Mit Fabio Gstrein (14.) und Marc Digruber (21.) kamen noch zwei weitere Österreicher in die Wertung. Manuel Feller schaffte es in der Entscheidung nicht ins Ziel.

Der Halbzeit-Führende Daniel Yule aus der Schweiz schied ebenso aus wie Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault. Damit führt der Norweger Kristoffersen im Gesamtweltcup unverändert 55 Punkte vor dem Franzosen Pinturault. Am (morgigen) Sonntag findet in Chamonix noch ein Parallel-Riesentorlauf (Finale 13.15 Uhr) statt. (APA, 8.2.2020)