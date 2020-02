Eine Prospektorin steigt mit dubiosem Auftrag in das Höhlensystem einer Minenwelt ab und findet ... naja, nicht unbedingt die nervenzerfetzende Spannung, die man sich vom "The Descent"-artigen Szenario erhoffen würde. Caitlin Starlings Erstling hat eine Reihe guter Ansätze, wird aber dem Ruf nicht gerecht, der ihm vorauseilt.

Foto: Heyne

John Marrs: "The One"

Schon länger im Geschäft ist der Brite John Marrs, der hier wieder mal einen Thriller voller Psychospielchen und haarsträubender Twists vorlegt. "The One" geht von der Prämisse aus, dass sich für jeden Menschen per DNA-Test der perfekte Partner finden lässt, und macht daraus eine Seifenoper, die folgerichtig gerade verfilmt wird.

