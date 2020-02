Gewinnerin. Foto: EPA/GUELLAND

Garmisch-Partenkirchen – Österreichs Speed-Frauen ist der erhoffte Umschwung nicht gelungen. Beim Sieg der Deutschen Viktoria Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen wurde Elisabeth Reisinger als Zehnte (+1,80 Sek.) beste ÖSV-Läuferin in der Abfahrt. Die Kandahar ist damit weiterhin fest in deutscher Hand, vor einer Woche gewann Thomas Dreßen den Abfahrtslauf.

Platz zwei ging am Samstag an die Italienerin Federica Brignone (+0,61), die in den Speeddisziplinen im rasanten Tempo immer stärker wird, drei an die Tschechin Ester Ledecka (0,83). Die im Gesamtweltcup führenden US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin war nach dem Tod ihres Vaters nicht am Start.

Schön

Für Rebensburg war es der 19. Weltcupsieg, der erste in dieser Disziplin überhaupt und der insgesamt zweite in diesem Winter nach dem Super-G im Dezember in Lake Louise. "Vor Heimpublikum bei so einer Stimmung abzuschwingen, ist natürlich unglaublich schön", sagte Rebensburg im ersten ORF-TV-Interview. Sie habe nie aufgegeben an den Abfahrtssieg zu glauben, das würde ihr sehr viel bedeuten.

Für sie dürfte der Erfolg auch eine Genugtuung sein, musste sie sich zuletzt doch harte Kritik des deutschen Alpinchefs Wolfgang Maier gefallen lassen. Dieser ließ ihr nach ihren Leistungen über die Medien ausrichten, dass sie mehr und intensiver für den Riesentorlauf trainiere müsse. Eine Aussprache ist noch ausständig.

Weit weg

Den ÖSV-Damen, denen zuletzt auch ein grippaler Infekt zusetzte, gelang damit bei weitem nicht der Sprung auf das Podest. Stephanie Venier und Nicole Schmidhofer wurden auf der anspruchsvollen Piste bei teilweise sehr eisigen Verhältnissen nur 12. bzw. 16. Ramona Siebenhofer musste das Rennen aufgrund ihrer Erkrankung überhaupt auslassen, nachdem sie tags zuvor beim Training energielos gewesen war.

Reisinger kam zum dritten Mal in ihre Karriere im Weltcup unter die besten zehn, im Jänner war sie bereits Siebente in der Bansko-Abfahrt und Zehnte in der Zauchensee-Kombination. "Ich hatte ein gutes Gefühl, ich wusste, ich habe alles gegeben. Der zehnte Platz freut mich." Ihr großes Ziel ist die Qualifikation für das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo. (APA, 8.2.2020)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Damen am Samstag in Garmisch-Partenkirchen:

1 Viktoria Rebensburg (GER) 1:41,94

2. Federica Brignone (ITA) 1:42,55 +0,61

3. Ester Ledecka (CZE) 1:42,77 +0,83

4. Sofia Goggia (ITA) 1:42,89 +0,95

5. Corinne Suter (SUI) 1:42,92 +0,98

6. Ilka Stuhec (SLO) 1:43,46 +1,52

7. Joana Hählen (SUI) 1:43,57 +1,63

8. Petra Vlhova (SVK) 1:43,68 +1,74

9. Francesca Marsaglia (ITA) 1:43,71 +1,77

10. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:43,74 +1,80

11. Jasmine Flury (SUI) 1:43,84 +1,90

12. Stephanie Venier (AUT) 1:43,86 +1,92

13. Kira Weidle (GER) 1:44,05 +2,11

. Marta Bassino (ITA) 1:44,05 +2,11

15. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:44,09 +2,15

16. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:44,21 +2,27

17. Breezy Johnson (USA) 1:44,22 +2,28

18. Nina Ortlieb (AUT) 1:44,24 +2,30

19. Alice Merryweather (USA) 1:44,36 +2,42

20. Elena Curtoni (ITA) 1:44,62 +2,68

21. Wendy Holdener (SUI) 1:44,65 +2,71

22. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:44,67 +2,73

23. Tamara Tippler (AUT) 1:44,69 +2,75

24. Michelle Gisin (SUI) 1:44,76 +2,82

25. Michaela Wenig (GER) 1:44,79 +2,85

26. Laura Pirovano (ITA) 1:45,02 +3,08

27. Juliana Suter (SUI) 1:45,12 +3,18

28. Tiffany Gauthier (FRA) 1:45,36 +3,42

29. Romane Miradoli (FRA) 1:45,44 +3,50

30. Anna Veith (AUT) 1:45,49 +3,55

Weiter: 35. Mirjam Puchner (AUT) 1:45,94 +4,00 37. Michaela Heider (AUT) 1:46,12 +4,18

Nicht am Start: Ramona Siebenhofer (AUT/erkrankt)

Gesamtwertung nach 23 Rennen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1225

2. Federica Brignone (ITA) 1035

3. Petra Vlhova (SVK) 862

4. Marta Bassino (ITA) 640

5. Viktoria Rebensburg (GER) 556

6. Corinne Suter (SUI) 517

7. Wendy Holdener (SUI) 503

8. Sofia Goggia (ITA) 479

9. Michelle Gisin (SUI) 417

10. Lara Gut-Behrami (SUI) 354

11. Katharina Liensberger (AUT) 332

12. Elena Curtoni (ITA) 328

13. Ester Ledecka (CZE) 320

14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 315

15. Nicole Schmidhofer (AUT) 302

Weiter:

17. Stephanie Venier (AUT) 278

18. Nina Ortlieb (AUT) 248

21. Katharina Truppe (AUT) 224

23. Ramona Siebenhofer (AUT) 221

32. Tamara Tippler (AUT) 169

33. Franziska Gritsch (AUT) 162

39. Elisabeth Reisinger (AUT) 131

49. Mirjam Puchner (AUT) 101

51. Anna Veith (AUT) 100

54. Ricarda Haaser (AUT) 90

56. Chiara Mair (AUT) 85

58. Elisa Mörzinger (AUT) 80

60. Katharina Huber (AUT) 78

62. Katharina Gallhuber (AUT) 72

73. Eva-Maria Brem (AUT) 43

78. Michaela Heider (AUT) 34

83. Christine Scheyer (AUT) 30

94. Rosina Schneeberger (AUT) 18

96. Nadine Fest (AUT) 15

101. Lisa Grill (AUT) 12

112. Michaela Dygruber (AUT) 5

Abfahrt (6):

1. Corinne Suter (SUI) 317

2. Mikaela Shiffrin (USA) 256

3. Ester Ledecka (CZE) 253

4. Federica Brignone (ITA) 234

5. Viktoria Rebensburg (GER) 211

6. Elena Curtoni (ITA) 196

7. Nicole Schmidhofer (AUT) 176

8. Francesca Marsaglia (ITA) 174

9. Kira Weidle (GER) 171

10. Sofia Goggia (ITA) 162

11. Marta Bassino (ITA) 145

12. Stephanie Venier (AUT) 133

13. Nina Ortlieb (AUT) 133

14. Joana Hählen (SUI) 125

15. Ilka Stuhec (SLO) 125

Weiter:

18. Ramona Siebenhofer (AUT) 106

20. Elisabeth Reisinger (AUT) 97

22. Tamara Tippler (AUT) 94

29. Mirjam Puchner (AUT) 40

33. Christine Scheyer (AUT) 29

34. Anna Veith (AUT) 26

38. Ricarda Haaser (AUT) 18

39. Michaela Heider (AUT) 16

Mannschaft Damen (23):



1. Italien 3218

2. Österreich 2830

3. Schweiz 2423

4. USA 1554

5. Deutschland 1245

6. Norwegen 1105

7. Slowakei 862

8. Schweden 819

9. Frankreich 797

10. Slowenien 529

11. Tschechien 376

12. Kanada 309