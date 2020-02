Nakhon Ratchasima – Bei einem Amoklauf in der nordostthailändischen Stadt Nakhon Ratchasima, auch Korat City genannt, hat der Schütze am Samstag seine Tat offenbar live im Internet übertragen. Der Soldat tötete nach Polizeiangaben mehr als zehn Menschen. Der Mann habe mit einem Maschinengewehr auf unschuldige Opfer geschossen, was zu "vielen Verletzten und Toten" geführt habe, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Schütze, dessen Namen die Polizei mit Jakapanth Thomma angab, entwendete ein Armeefahrzeug und veröffentlichte während der Tat Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Die Polizei riegelte nach eigenen Angaben ein Einkaufszentrum ab. Der Täter war demnach noch nicht gefasst. Im Internet kursierende Fotos und Videos zeigten Szenen mit panisch fliehenden Menschen. Zu hören waren Schüsse aus Automatikwaffen. (APA, 8.2.2020)