So sieht das Patent für den tragbaren Luftreiniger-Kopfhörerhybrid aus Foto: Dyson

Musikhören und frische Luft atmen – zwei Dinge die eigentlich kaum etwas miteinander zu tun haben. Nicht so für das Technolgieunternehmen Dyson. Der Elektrogeräthersteller, der mit seinem Beutel-freien Staubsauger bekannt wurde, produziert mittlerweile ganz verschiedene Produkte – von Tischlampen mit Kerzenschein bis hinzu Klimaanlagen und Lockenstäben. Ein neues Patent deutet auf eine Erweiterung des Sortiments hin und präsentiert luftreinigende Kopfhörer.

Luftreiniger als Accessoire

Vor zwei Jahren hatte Bloomberg das erste Mal von der Idee berichtet – nun ist das Patent öffentlich sichtbar. Zu sehen ist ein Kopfhörer, der mit einem Luftreiniger verbunden ist. Dieser sollte laut Zeichnung wie eine Mundschutzmaske über den unteren Teil des Gesichts getragen werden. Mit Ventilatoren und Filtern soll so frische Luft zum Tragenden gebracht werden. Auch wenn die Idee bizarr wirkt, ist sie dennoch aus unternehmerischer Sicht sinnvoll.

Luftreiniger von Dyson gibt es schon lange. Besonders in China sorgen sie für zusätzliche Einnahmen und Wachstum, da Luftverschmutzung in vielen chinesischen Städten ein großes Problem darstellt. Das neu patentierte Produkt soll den Luftreiniger zum tragbaren Accessoire machen. Auch Mundschutze sind in Asien zurzeit wegen des Coronaviruses Mangelware.

Unverwirklichte Patente



Es ist jedoch nicht klar, ob die Kopfhörer jemals als fertiges Produkt auf den Markt kommen werden. Unternehmen wie Dyson reichen laufend neue Patente ein, die oftmals nie verwirklicht werden. Alleine dieses Jahr hat Dyson Patente für Autoscheiben und einer elektrischen Zahnbürsten angemeldet. Wie Bloomberg berichtet, weißt das aktuelle Patent auf keinen Akku für den luftreinigenden Kopfhörer hin, wobei besonders die Frage der Stromzufuhr bei diesem Gerät bedeutend sein wird. (hsu, 8.2.2020)