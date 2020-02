Eintreffen in Wien am frühen Nachmittag erwartet – Kärntner Ehepaar und Frau mit drei Kindern "dem Anschein nach gesund"

In Thailand gibt es bisher 32 bestätigte Coronavirus-Fälle. Am Samstag wurde ein Verdachtsfall in Niederösterreich bekannt. Der Mann war zuvor in Thailand auf Urlaub.

Wien – Zwei Wochen nach der Verhängung der Coronavirus-Quarantäne über Wuhan sind in der Nacht auf Sonntag die letzten sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt ausgeflogen worden. Sie waren nach Großbritannien unterwegs, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA am Samstagabend auf Anfrage mit. Über Berlin sollten sie dann am frühen Nachmittag in Wien eintreffen.

Die nach Mitternacht chinesischer Zeit gestartete Maschine sollte gegen 5 Uhr früh am britischen Luftwaffenstützpunkt Brize Norton nordwestlich von London landen, sagte Guschelbauer. Zwischen 8 und 9 Uhr ist dann der Weiterflug nach Berlin geplant, da sich unter den Ausgeflogenen auch Deutsche befinden. Die sechs Österreicher – ein Kärntner Ehepaar sowie eine Mutter mit drei Kindern – sollten dann mit einer Maschine der Tyrolean Air Ambulance nach Wien gebracht werden, wo die Landung zwischen 13 und 14 Uhr erwartet wurde.

Tests im Hygienezentrum Wien

Laut dem Sprecher sind die sechs Personen "dem Anschein nach gesund". Die Vorgangsweise nach der Landung solle jener beim ersten Rücktransport von Österreichern aus Wuhan entsprechen. Damals waren die Rückkehrer sofort ins Hygienezentrum der Gemeinde Wien für Tests gebracht worden, gefolgt von einer 14-tägigen Quarantäne. In Österreich gab es bisher keinen Coronavirus-Fall, aber aktuell drei Verdachtsfälle in Kärnten, Wien und Niederösterreich.

Aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund hieß es, bei dem Wiener Fall handle es sich um eine Chinesin, die vom 20. bis 29. Jänner auf Heimatbesuch in China war. Ein Mann, der am Freitag von einer Thailand-Reise nach Niederösterreich zurückgekehrt war, wurde vom Krankenhaus Wiener Neustadt ins Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien überstellt.

Der Niederösterreicher soll in Thailand in einem Hotel genächtigt haben, in dem sich auch chinesische Staatsbürger aus Wuhan aufgehalten haben sollen. In Thailand gibt es bisher 32 bestätigte Coronavirus-Fälle, wie die Zeitung "Bangkok Post" am Samstag berichtete. Das ist einer der höchsten Infektionsraten außerhalb Chinas.

Erste ausländische Todesopfer in China

In China sind am Wochenende die ersten ausländischen Todesopfer bestätigt worden. Wie die US-Botschaft in Peking am Samstag mitteilte, kam ein mit dem Virus infizierter 60-jähriger US-Bürger in der besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan am 6. Februar ums Leben. Auch ein Japaner in seinen 60ern starb in Wuhan, wie das japanische Außenministerium mitteilte. (APA, red, 8.2.2020)