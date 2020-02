Flying high: Armand Duplantis. Foto: imago images/Newspix

Torun – Gut fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio hat Schwedens Wunderkind Armand Duplantis für den ersten Leichtathletik-Weltrekord des Jahres gesorgt. Der 20 Jahre alte Stabhochsprung-Europameister Armand Duplantis übersprang am Samstagabend beim World-Indoor-Meeting im polnischen Torun im zweiten Versuch 6,17 m und verbesserte damit die alte Bestmarke des Franzosen Renaud Lavillenie aus dem Jahr 2014 um einen Zentimeter.

Weltrekorde in der Halle zählen gleichzeitig als Bestleistung im Freien, Duplantis ist damit alleiniger Weltrekordler seines Fachs. "Das ist etwas, was ich seit meinem dritten Lebensjahr wollte", sagte Duplantis, "es ist ein wichtiges Jahr, und das ist ein guter Start."

Vier Tage nach seinem 6,00-m-Sprung in Düsseldorf hatte er in Torun bereits 6,01 m übersprungen. Während er am Rhein noch hauchdünn an der Weltrekordhöhe von 6,17 m gescheitert war, ließ er sich dieses Mal nicht aufhalten. Nach einem Fehlversuch im ersten Anlauf glückte ihm der große Coup.

Keine Grenzen

Grenzen auf seinem Weg nach oben scheint es für Armand Duplantis nicht zu geben. Seit seinem siebten Lebensjahr bricht er Altersrekorde, inzwischen ist er der Superstar unter den "Stabis". Mit seiner mitreißenden Art nimmt er das Publikum mit, in der Leichtathletikszene wird ihm zugetraut, das durch den Rücktritt von Sprint-Ikone Usain Bolt entstandene Vakuum zumindest teilweise zu füllen.

Unter freiem Himmel hatte Duplantis bereits 6,05 m übersprungen, 2018 im Berliner Olympiastadion bei seinem EM-Triumph. Auf der Weltbühne liefert er sich packende Duell mit Weltmeister Sam Kendricks. Der US-Amerikaner schnappte ihm bei der WM in Katar das Gold weg, Silber musste vorerst genügen.

Bei den Sommerspielen in Tokio jedoch will der Skandinavier, der im US-Bundesstaat Louisiana geboren wurde, den Spieß umdrehen. Schließlich gehört olympisches Gold zum Karriereplan von Duplantis, die weiteren Stationen lauteten: Weltrekordhalter und Weltmeister werden. Teil eins der Mission ist seit Samstag erfüllt. (sid, 8.2.2020)

Weltrekord-Entwicklung:

6,17 m Armand Duplantis (Schweden), 08.02.2020 Torun/Polen

6,16 m Renaud Lavillenie (Frankreich), 15.02.2014 Donezk/Ukraine

6,14 m Sergei Bubka (Ukraine), 31.07.1994 Sestriere

6,13 m Sergei Bubka (GUS*), 19.09.1992 Tokio

6,12 m Sergei Bubka (GUS), 30.08.1992 Padua

6,11 m Sergei Bubka (GUS), 13.06.1992 Dijon

6,10 m Sergei Bubka (UdSSR), 05.08.1991 Malmö

6,09 m Sergei Bubka (UdSSR), 08.07.1991 Formia

6,08 m Sergei Bubka (UdSSR), 09.06.1991 Moskau

6,07 m Sergei Bubka (UdSSR), 06.05.1991 Shizuoka

6,06 m Sergei Bubka (UdSSR), 10.07.1988 Nizza

6,05 m Sergei Bubka (UdSSR), 09.06.1988 Bratislava

6,03 m Sergei Bubka (UdSSR), 23.06.1987 Prag

6,01 m Sergei Bubka (UdSSR), 08.07.1986 Moskau

6,00 m Sergei Bubka (UdSSR), 13.07.1985 St. Denis

*GUS = Gemeinschaft Unabhängiger Staaten