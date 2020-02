Kabul – Eine US-Militäreinheit und einheimische Soldaten sind am Samstag nach Armeeangaben im Osten Afghanistans unter Beschuss geraten. Die Soldaten seien in der Provinz Nangarhar angegriffen worden, erklärte der Sprecher der US-Truppen in Afghanistan, Sonny Leggett.

Medienberichten zufolge handelte es sich um eine sogenannte Insider-Attacke, bei denen Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte die mit ihnen verbündeten ausländischen Truppen im Land angreifen.

Opferzahlen unklar

Nach Angaben aus afghanischen Sicherheitskreisen ereignete sich der Angriff in einem Militärlager im Bezirk Shirzad. Mehrere Hubschrauber seien dort gelandet, um Verletzte abzutransportieren. "Wir wissen nicht, wieviele Menschen getötet oder verletzt wurden", sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff.

Die USA verhandeln derzeit mit den radikalislamischen Taliban über einen möglichen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Im Gegenzug soll die Miliz ihre Gewalt beenden. (APA, 8.2.2020)