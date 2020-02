Wegen einer Drohne wurde am Flughafen in Frankfurt am Main der Flugbetrieb vorübergehend komplett eingestellt. Foto: APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt am Main – Eine Drohne hat am Samstagabend für Behinderungen am Flughafen in Frankfurt am Main gesorgt. Der Flugbetrieb musste vorübergehend komplett eingestellt werden, wie die deutsche Bundespolizei mitteilte. Nach rund 45 Minuten habe die Deutsche Flugsicherung die Start- und Landebahnen dann wieder freigegeben.

Bereits nach der ersten Drohnensichtung gegen 19.30 Uhr sei die Nordwest-Landebahn vorübergehend gesperrt worden. Nachdem auch in einem anderen Bereich des Flughafens eine Drohne gemeldet worden sei, habe die Flugsicherung angeordnet, alle Start- und Landebahnen zu sperren. Später sei im südlichen Teil des Flughafens nochmals einen Drohne gesichtet worden, was zu einer erneuten Teilsperrung geführt habe.

Die Bundes- und Landespolizei war den Angaben zufolge "gemeinsam zur Aufklärung und Gefahrenabwehr im Einsatz". Die Ermittlungen zu der Drohne dauerten am späten Samstagabend an. (APA, 8.2.2020)