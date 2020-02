Logo von Markíza. Foto: Markiza

Bratislava – Markíza Slovakia schließt das Jahr mit einem Plus von 31,5% im Gewinn (OIBDA) ab. Das vom Österreicher Matthias Settele geführte Unternehmen ist nun sechs Jahre in Folge auf Wachstumskurs und erzielt mit 33 Prozent Rendite das beste Ergebnis seit zehn Jahren. Markíza ist der größte Privatsender in der Slowakei.

Der Sender ist seit vergangenem Jahr im Besitz von Petr Kellner, Eigentümer der Investmentgruppe PPF und reichster Mann des Landes. (red, 9.2.2020)