"Die Reeperbahn ist ein Freizeitpark. Und wer wissen will, wie furchtbar das ist, schaue sich ,Die goldene Zeit' an. Einen ,Tatort"' der von der Gegenwart handelt und davon, wie Gespenster von damals in ihr zugrunde gehen". schreibt Elmar Krekeler von welt. de.

