Erste im Ziel: Therese Johaug. Erste Gratulantin: Ebba Andersson.

Falun – Teresa Stadlober hat am Sonntag im 10-km-Massenstart-Rennen beim Weltcup in Falun die Top Ten um knapp drei Sekunden verpasst. Das ÖSV-Langlauf-Aushängeschild kam als Zwölfte mit 54,1 Sekunden Rückstand auf Siegerin Therese Johaug ins Ziel. Die Norwegerin siegte in 25:04,1 Minuten vor Ebba Anderson (SWE/+6,5 Sek.) und Landsfrau Heidi Weng (23,8).

Für Johaug, die im Gesamt-Weltcup überlegen führt, war es bereits der 66. Weltcupsieg ihrer Karriere. Sie wurde diesmal aber von Anderson bis zum Schluss gefordert. Stadlober liegt weiterhin auf dem neunten Zwischenrang.

Das Herren-Massenstart-Rennen über 15 km Skating wurde zur Beute des Russen und Tour-de-Ski-Siegers Alexander Bolschunow, der in 33:10,3 Minuten nur 0,8 Sekunden vor dem Norweger Sjur Röthe und 9,7 Sekunden vor seinem Landsmann Iwan Jaikimuschkin siegte. Bolschunow führt auch in der Gesamtwertung nach 21 von 35 Bewerben über 400 Punkte vor Johannes Hösflot Kläbo (NOR). Österreich war in dieser Konkurrenz nicht vertreten.

Der Langlauf-Weltcup wird kommenden Samstag mit der erstmals ausgetragenen Ski-Tour mit sechs Etappen von Schweden nach Norwegen fortgesetzt. (APA; 9.2.2020)