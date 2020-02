Der koreanische Regisseur Bong Joon-ho konnte sein Glück kaum fassen: Vier Oscars wurde es für "Parasite" am Ende. Foto: Reuters

Viel wurde im Vorfeld von #Oscarsowhite und vom generellen Mangel an Diversität bei der Academy und den Oscar-Nominierungen gesprochen. Doch am Ende gibt es doch eine Überraschung, die eine Tür in ein neues Zeitalter aufzumachen scheint: Bong Joon-ho, der südkoreanische Regisseur, der mit seiner gewieften Sozialparabel Parasite schon beim Festival von Cannes gewonnen hatte, wurde gleich mit vier Oscars ausgezeichnet: Er gewann nicht nur die Trophäe des besten Films und besten internationalen Films, Bong wurde auch als bester Regisseur sowie für das beste Originaldrehbuch prämiert.

Ein klares Zeichen dafür, dass der wichtigste Preis des US-Kinos stärker denn je einer globalen Filmgemeinschaft Tribut zollt. Als höchst vergnügliches Drama um zwei Familien – die eine am untersten, die andere am oberen Ende der Gesellschaft –, die im selben Haus aufeinander prallen, ist Parasite letzthin auch ein Beispiel für intelligentes Unterhaltungskino, wie es Hollywood vielleicht immer noch realisieren könnte, aber schon länger nicht mehr zulässt.

Joaquin Phoenix wurde als "Joker" ausgezeichnet. Foto: Reuters

1917, das favorisierte Erster-Weltkriegsdrama von Sam Mendes, hatte damit das Nachsehen und musste sich mit Oscars für die beste Kamera, Sound-Mischung und visuelle Effekte begnügen. Auch die Netflixproduktionen, Martin Scorseses The Irishman und Marriage Story, schnitten enttäuschend ab. Ersterer ging völlig leer aus – Scorsese wurde immerhin von Bong in seiner Rede ausdrücklich als Vorbild gewürdigt; für Noah Baumbachs Scheidungsdrama erhielt Laura Dern den Oscar als bester Nebendarstellerin.

Zwei Tendenzen

Wenn man so will, kann man von zwei Tendenzen sprechen: Auf der respräsentationspolitischen Ebene wurde auf der Gala wiederholt die immer noch mangelnde Breite unter den Nominierten thematisiert. Chris Rock suchte gleich zu Beginn die Pointe, dass es der Academy gelungen war, alle schwarzen Schauspieler hinter der einen Nominierten, Cynthia Erivo, zu verstecken. Auch die fehlende Geschlechterparität wurde in mehreren Dankesreden erwähnt, etwa von der Isländerin Hildur Guðnadóttir, die für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde und an alle Frauen appellierte, ihre Stimme zu erheben. Mit den Auszeichnungen für Parasite erhält die Academy nun einen beträchtlicher Schwung an Modernisierung, den sie besser nutzen sollte: Er bietet die Chance, die begonnene Reform weiter zu treiben.

Wenig Überraschendes gab es hingegen bei den Oscars für die besten Hauptdarsteller, die an die beiden Favoriten gingen: Joaquin Phoenix wurde für seine Rolle des derangierten Jokers mit seinem ersten Oscar gewürdigt und sprach sich in seiner Dankesrede für den Mut zur Veränderung aus, insbesonders innerhalb einer Branche, die sich allzu oft mit edlen Worten schmückt. Wie erwartet wurde auch Renée Zellweger für ihre Verkörperung von Judy Garland im Biopic Judy prämiert. Brad Pitt erhielt wiederum den Oscar für seine Part als loyaler Stuntman in Quentin Tarantinos Once Upon a Time … in Hollywood, der auch den Preis für das beste Produktionsdesign erhielt. (Dominik Kamalzadeh, 10.2.2020)