Auf der Diamond Princess im Hafen von Yokohama wurden weitere 60 Fälle von Corona-Infektionen festgestellt, das Kreuzfahrtschiff steht unter Quarantäne. Foto: apa/afp/triballeau

An Bord des unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffs im japanischen Yokohama sind weitere 60 Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Montag bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten an Bord des Schiffes auf mindestens 130. Die übrigen der insgesamt 2.666 Passagiere und 1.045 Crew-Mitglieder sollen noch bis 19. Februar an Bord bleiben, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen.

Der Online-Zimmervermittler Airbnb hat Buchungen für Peking bis 29. Februar ausgesetzt. "Angesichts des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs und der Anleitung der lokalen Behörden für die Kurzzeitvermietungsbranche während dieses Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit wurden die Buchungen aller Einträge in Peking mit Check-in vom 7. Februar 2020 bis zum 29. Februar 2020 ausgesetzt", gab Airbnb am Montag bekannt. Die Entscheidung gelte nur für Peking, sagte ein Sprecher von Airbnb China. Das Unternehmen bewerte die Situation und arbeite daran, die Richtlinien der lokalen Behörden einzuhalten.

Mehr als 900 Tote

Mit Montag wurden in China einige Arbeitseinschränkungen gelockert, die die Regierung seit Ausbruch des Virus verhängt hatte. Einige Büros und Fabriken nahmen die Arbeit nach einer längeren Zwangspause wieder auf. Zahlreiche Arbeitsplätze blieben aber weiter vakant, Angestellte arbeiteten von zuhause aus. Die Coronavirus-Epidemie hat bis jetzt mehr als 900 Tote zur Folge, die meisten auf dem chinesischen Festland und jedenfalls mehr als 2002/03 infolge des Ausbruchs von Sars.

In Wuhan, wo das Coronavirus im Dezember erstmals nachgewiesen wurde, gilt nach wie vor die höchste Sicherheitsstufe. Dazu gehört auch die regelmäßige Desinfektion. Foto: ap/min

Die Zahl der Todesopfer war am Sonntag mit 97 die höchste an einem einzigen Tag, seit man auf das Virus im Dezember erstmals aufmerksam geworden ist. Ein Expertenteam unter der Leitung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist am Montag nach Peking geflogen, um bei der Beurteilung des Ausbruchs zu helfen.

Hubei bleibt abgeriegelt

Hubei, die am stärksten von der Epidemie betroffene Provinz, ist weiterhin praktisch abgeriegelt, die Bahnhöfe und Flughäfen sind geschlossen und die Straßen abgesperrt. In vielen anderen Städten Chinas gelten einige Beschränkungen für das Betreten und Verlassen von Wohngebieten, und in vielen Regionen sind die Schulen bis Ende Februar geschlossen.

Keine Erkrankung in Österreich

Auf dem gesamten chinesischen Festland gab es am Sonntag 3.062 bestätigte Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission auf 40.171 erhöht hat, die Zahl der Toten wurde mit 908 kommuniziert. Das Virus hat sich inzwischen auf mindestens 27 Länder und Gebiete ausgebreitet. In Österreich gab es einige Verdachtsfälle, die sich aber nicht bestätigt haben. (Reuters, red, 10.2.2020)