Schwere Schäden richtet der Orkan in Deutschland – wie hier in Hamburg – an. Nun zieht der Sturm nach Österreich weiter. Foto: APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Salzburg/St. Pölten/Berlin – Ihr bisheriges Höchsttempo hat Sabine am Montag um 7 Uhr Früh erreicht: Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 177 Stundenkilometer fegte das Orkantief über den Feldberg im Schwarzwald im Südwesten Deutschlands – und wird noch stundenlang weiterwüten. Für die komplette Südhälfte Deutschlands gilt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die zweithöchste Unwetterwarnstufe, für einige Regionen in Baden-Württemberg und Bayern die höchste. Hier ist weiterhin "extremes Unwetter" zu erwarten, mit orkanartigen Böen und teils auch Starkregen.

Im Lauf des Vormittags soll Sabine auch auf Österreich übergreifen. Die Kaltfront werde zwischen 10 und 12 Uhr mit schwerem Sturm und Regenschauern in Salzburg und Oberösterreich eintreffen, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Im weiter östlich gelegenen Wien werde der Wind ab dem späten Vormittag einsetzen. In tiefen Lagen sind Böen um die 110 km/h möglich, auf den Bergen noch höhere Spitzen.

Heimische Städte riegeln Parks ab

In der Stadt Salzburg werden am Montag Friedhöfe, Parks, die Stadtberge, die Hellbrunner Allee sowie die Parkanlage und der Zoo in Hellbrunn aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Wien werden insgesamt 60 Anlagen, die mit Toren und Zäunen versehen sind, geschlossen und zusätzlich mit einem Absperrband versehen, dass das jeweilige Gelände als bis auf Weiteres nicht zugänglich kennzeichnet: Das gilt etwa für die Prater Hauptallee, den Donaupark, den Wasserpark, den Türkenschanzpark und den Kurpark Oberlaa. St. Pölten sperrt den Stadtwald (Kaiserwald), den Hammerpark und das Areal rund um die Viehofner Seen. Am Flughafen Wien wird nach derzeitigem Stand mit dem Ausfall von 30 Flügen am Montag gerechnet.

In der Weststeiermark machte sich schon vor Durchzug der Front teils stürmischer Südwestwind bemerkbar. In der Nacht auf Montag fielen Bäume auf Straßen, das Blechdach eines Carports wurde abgesteckt und auf das Nachbargrundstück geschleudert, ein anderes Carport brach zusammen und stürzte auf zwei Autos, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg mit.

Umgestürzte Bäume als Gefahr

In Deutschland hat Sabine schwere Verkehrsbeeinträchtigungen ausgelöst, mehrere wurde Menschen verletzt. Die Deutsche Bahn hatte wegen Sabine ihren Fernverkehr bereits am Sonntagabend deutschlandweit komplett eingestellt. Der Betrieb dieser Züge werde frühestens am Montagvormittag ab 10 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Bahn mit. Es sei bereits absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden.



Gefährliche Situationen in Deutschland: In Bochum stürzte ein Carport auf Autos. Foto: APA/Feuerwehr Bochum

In Saarbrücken wurden zwei Frauen schwer verletzt, als auf dem Parkplatz des Klinikums ein Baum auf sie niederstürzte, wie ein Polizeisprecher in der Nacht mitteilte. Eine der Frauen befinde sich in Lebensgefahr. In Paderborn wurde ein 16-jähriger Bub schwer am Kopf verletzt, als er in einem bewaldeten Gebiet von einem herumfliegenden Ast getroffen wurde. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wie ein Sprecher der Paderborner Polizei mitteilte.

Schäden am Frankfurter Dom

In Frankfurt am Main knickte in dem Sturm der Ausleger eines Baukrans um und beschädigte das Dach des Frankfurter Doms. Das Ausmaß des Schadens war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zunächst noch unklar. Verletzt worden sei niemand. Eine Gefahr für Passanten durch den umgestürzten Kranausleger bestehe nicht.

Geknickter Kran in Frankfurt: Das Dach des Doms wurde beschädigt. Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Das deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor der Gefahr einer Sturmflut an der Nordseeküste sowie in Bremen und Hamburg. Am Montagnachmittag werde an der Nordseeküste sowie in Emden der Wasserpegel 1,50 bis 2,00 Meter höher liegen als das mittlere Hochwasser. Für den Abend ist demnach in Hamburg und Bremen mit einem ähnlichen Anschwellen der Wassermassen zu rechnen.

Diverse Straßen mussten wegen des Orkantiefs gesperrt werden, darunter auch Autobahn-Abschnitte. Viele Ausfälle auch an deutschen Flughäfen: An den beiden größten Airports Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf und Köln wurden insgesamt rund 150 Starts und Landungen gestrichen. Eurowings hatte fast alle seine Flüge gecancelt.

Bereits am Sonntag stürmte Sabine in Norddeutschland, wie hier an der Nordsee bei Dagebuell. Foto: Reuters/Fabian Bimmer

Chaos auch in Großbritannien

Das Sturmtief sorgte auch in anderen Ländern für Chaos und massive Verkehrsstörungen. In Großbritannien fiel in mehr als 90.000 Haushalten der Strom aus. Der Fährbetrieb zwischen Dover und Calais wurde eingestellt. In Schottland wurden drei Menschen verletzt, als das Dach eines Lokals teilweise einstürzte.

Noch ein Temporekord: Drei Flugzeuge schafften dank starken Rückenwindes die 5.554 Kilometer lange Strecke von New York nach London in unter fünf Stunden, wie das Portal Flightradar24 meldete. Am schnellsten war eine Boeing 747-436 der British Airways, die vier Stunden und 56 Minuten benötigte. (APA, 10.2.2020)