Die CDU-Chefin will bald den Vorsitz abgeben, heißt es aus Parteikreisen. Nach der Krise in Thüringen war sie massiv unter Druck geraten

Annegret Kramp-Karrenbauer kam nach der politischen Krise in Thüringen massiv unter Druck und will nun den Vorsitz der CDU bald abgeben. Foto: REUTERS/Michaela Rehle

Berlin – Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will nicht Kanzlerkandidatin der Union bei der nächsten Bundestagswahl werden und den Parteivorsitz in absehbarer Zeit abgeben. Sie wolle "zum Sommer den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren, die Partei weiter auf die Zukunft vorbereiten und dann den Parteivorsitz abgeben", hieß es am Montag aus CDU-Kreisen. Kramp-Karrenbauer habe sich entsprechend im Parteipräsidium geäußert.

Kramp-Karrenbauer war Ende 2018 zur Vorsitzenden gewählt worden und damit Angela Merkel an der Parteispitze nachgefolgt. Seit Juli 2019 ist sie zudem Verteidigungsministerin.

Druck aus Thüringen

Kramp-Karrenbauer war nach der politischen Krise in Thüringen massiv unter Druck geraten. Die Thüringer CDU hatte gemeinsam mit der weit rechts stehenden AfD den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt, was eine Welle an Kritik und Empörung auslöste. Bei der Aufarbeitung des Eklats war Kramp-Karrenbauers Wunsch nach Neuwahlen in Erfurt ignoriert worden.

In Thüringen selbst war weiterhin unklar, wie ein Ausweg aus der verfahrenen Situation gefunden werden könnte. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bat CDU und FDP um seine Wiederwahl – bisher ohne Erfolg. FDP-Chef Christian Lindner sprach sich für eine Übergangslösung wie in Österreich nach dem Ibiza-Skandal aus. Die CDU lehnt weiter eine Unterstützung der AfD, aber auch der Linken ab.

Linke sind Gegner, AfD ist Feind

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende in Schleswig-Holstein, Karin Prien, sprach sich am Montag allerdings dafür aus, dass ihre Partei die strikte Abgrenzung zur Linkspartei überdenkt. Es sei falsch, die Abgrenzung zur Linkspartei und zur AfD gleichzusetzen, sagte die Landesbildungsministerin im Deutschlandfunk. "Die Linke bleibt unser politischer Gegner." Das sei aber nicht das Gleiche wie die "Feindschaft zur AfD". Denn diese Partei wolle "eine andere Republik", sagte Prien. "Mit denen kann es gar keine irgendwie geartete Form des Miteinanders geben." (red, 10.2.2020)