Kanzler Kurz und Justizministerin Zadić bei der Angelobung Mitte Jänner. Foto: APA/Techt

Am Montag war es so weit: Ab 10 Uhr fand das vielbeachtete Treffen zwischen Standesvertretern der Justiz, Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Bundeskanzler Sebastian Kurz samt Kanzleramtsministerin Karoline Edstadler (beide ÖVP) statt. Worum ging es dabei?

Hier können Sie die Statements nach der "Aussprache" live ansehen. Sie werden ab 11 Uhr erwartet.

Der Ausgangspunkt: Ein Hintergrundgespräch

Die Standesvertreter der Justiz hatten vom Kanzler eine "Aussprache" gefordert, nachdem dieser in einem Hintergrundgespräch Kritik an der Justiz geäußert hatte, konkret an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Diese ermittelt gegen hochrangige Politiker, unter anderem gegen den einstigen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), der als Vertrauter von Sebastian Kurz gilt. Außerdem führt sie ein Verfahren gegen einen Mitarbeiter des Kanzlers, der unter falschem Namen Festplatten schreddern ließ.

Die Verfahrensdauer

Edtstadler hatte zuletzt öffentlich die lange Verfahrensdauer bei Mitbeschuldigten beklagt. Ein interner Revisionsbericht zeigt, dass im Jahr 2017 bei der WKStA sechs Großverfahren "deutlich" länger dauerten als durchschnittliche Großverfahren. Das liegt unter anderem an der enormen Komplexität der Verfahren – erst am Wochenende waren beispielsweise wieder Neuigkeiten in der Causa Eurofighter publik geworden. Für dieses gigantische Verfahren waren teilweise nur sehr wenige Staatsanwälte zuständig. Außerdem reagieren ausländische Staaten oft nur langsam auf Rechtshilfeersuchen.

Eine weitere Rolle spielen Berichtspflichten. Oft müssen Staatsanwälte einzelne Ermittlungsschritte ausführlich an die Weisungskette weitergeben. Dass Beschuldigte oft all ihre Möglichkeiten ausnutzen, um gegen Ermittlungsschritte vorzugehen, führt ebenso zu Verzögerungen. Unbestritten ist jedoch, dass einige Verfahren weniger Aufmerksamkeit als andere erhalten; also "liegen bleiben". Das führt bei Beschuldigten zu Frustration, da die Ermittlungen sie psychisch und beruflich belasten.

Die Budgetsituation

Regelmäßig warnen Experten, dass die Justiz ihren aktuellen Betrieb nicht mehr aufrechterhalten kann, sollte sie nicht schnell eine Finanzspritze erhalten. Clemens Jabloner, Justizminister in der Expertenregierung Bierlein, sprach hier vom "stillen Tod der Justiz". Er bezifferte die nötige Summe mit 90 Millionen Euro. Das sieht man auch jetzt im Justizministerium so. Damit wäre allerdings nur der Status quo aufrechterhalten. Für spürbare Reformen ist eigentlich noch einmal dieselbe Summe nötig – etwa 200 Millionen Euro. Kurz hat bereits zugesichert, mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Die ÖVP stellte im vergangenen Jahrzehnt durchgehend Justiz- und Finanzminister.

Das Durchstechen von Akten

Kurz kritisierte außerdem, dass vertrauliche Ermittlungsdetails an die Öffentlichkeit dringen. Diesen Vorwurf wiederholte Edtstadler am Sonntag in der ORF-Sendung "Im Zentrum". Tatsächlich sind es in einer überwiegenden Zahl der Fälle Verfahrensbeteiligte, die Akten nach außen spielen. Dem Vernehmen nach wurde im Justizministerium etwa in der Causa Casinos – Stichwort Strache-Chats – geprüft, ob Veröffentlichungen in Medien rasch nach der Akteneinsicht durch Anwälte erfolgten. Das Ergebnis legt nahe, dass hier ein Zusammenhang besteht.

Allerdings gibt es durchaus Fälle, bei denen die Justiz Ursprungsort von Informationen sein könnte. So wurden Verdächtige schon von Journalisten gefragt, wie Hausdurchsuchungen abgelaufen sind, bevor diese überhaupt stattfanden. Staatsanwälte, die vertrauliche Infos nach außen spielen, machen sich des Amtsmissbrauchs schuldig.

Parteilichkeit in der Justiz

Ein weiterer Vorwurf von Kurz war, dass in der Justiz parteipolitisch agiert wird. Als Indiz dafür zog die ÖVP ein Protokoll aus dem Jahr 1997 heran, das ein Treffen in der Kanzlei des Rechtsanwalts Gabriel Lansky dokumentiert. Dort soll überlegt worden sein, wie man mehr "Genossen" motivieren könne, in den Richterdienst zu gehen. Der langjährige SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hatte das am Wochenende damit begründet, dass damals die ÖVP im Justizbetrieb dominierte und man einen Ausgleich schaffen wollte. Vom Proporz der 1990er-Jahre ist man in der Justiz mittlerweile weit entfernt. Parteipolitische Betätigungen werden bei Richtern und Staatsanwälten äußerst kritisch gesehen, der Kodex der Richtervereinigung lehnt diese etwa ab. (fsc, 10.2.2020)