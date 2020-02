In dieser Galerie: 3 Bilder Foto: Xing Foto: Xing

Wien – Ein "humorvolles Plädoyer für ein besseres Arbeitsleben" soll laut Aussendung die neue Kampagne des Business-Netzwerks Xing sein. Das Unternehmen wirbt mit drei Sujets, die Out-of-Home zum Einsatz kommen und aus der Schmiede der Hamburger Agentur Digitas Pixelpark stammen. Sie werden auf Citylights und Infoscreens in Wien, Linz und Graz gezeigt.

Entwickelt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kreativagentur Publicis. Für die strategische Mediaplanung ist die Hamburger Agentur Crossmedia verantwortlich.

Credits:

Verantwortung: Matthias Kupfer-Ruf, Principal Brand Marketing New Work SE, Sandra Bascha, Manager Corporate Communications Österreich, New Work SE | Kanal: Digital Out of Home | Kreativ-Agentur: Digitas Pixelpark, Hamburg | Media: Crossmedia, Hamburg. (red, 10.2.2020)