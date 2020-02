"KCD" gibt es in Bälde gratis im Epic Games Store. Foto: Kingdom Come Deliverance

Nach dem Landwirtschafts Simulator 2019 gibt es beim Epic Games Store vom 13. Bis 20. Februar kostenlos Kingdom Come Deliverance. Das Rollenspiel des tschechischen Entwicklers Warhorse Studios sorgte 2018 für Aufsehen. Es war das Erstlingswerk der Spieleschmiede, die mittlerweile zu Koch Media dazugehört.

Fazit des damaligen Tests

"Kingdom Come erweist sich trotz Mangels an Drachen, Magie oder sonstigen "fantastischen" Elementen als das vielleicht beste Rollenspiel seit "The Witcher 3". Als solches ist es natürlich auch ein früher Anwärter auf die Auszeichnung als "Rollenspiel des Jahres". Vorausgesetzt, man lernt den knackigen Schwierigkeitsgrad zu schätzen", lautete das Fazit des damaligen STANDARD-Tests.

Was derzeit verschenkt wird

Um sich das Game kostenlos zu sichern, benötigt man einen Epic-Games-Account und den Client des Stores auf seinem Rechner. Wird das Spiel im besagten Zeitraum geholt, kann man es auch nach dem 20. Februar weiterspielen. Aktuell wird Carcassonne und Ticket to Ride verschenkt. Mit kostenlosen Spielen versucht Epic die Userzahlen seines Stores in die Höhe zu treiben. (red, 10.2.2020)