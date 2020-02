Offizielle Enthüllung soll eigentlich erst am Dienstag erfolgen – Hersteller reagieren auf Leaks mit neuen Strategien

Videochat am Galaxy Z Flip. Foto: Samsung

Es gab einmal eine Zeit, da schienen Smartphone-Hersteller fast alles zu tun, um ihre neuen Geräte vorab geheimzuhalten. Gelungen ist das in den vergangenen Jahren aber praktisch niemandem, manche Anbieter dürften dabei auch selbst den einen oder anderen Leak befördert haben. Mittlerweile scheint aber eine neue Phase angebrochen: Jene, in der die Hersteller selbst, ihre eigenen Sperrfristen selbst unterlaufen.



Einblick

Die Oscar-Verleihung nutzte Samsung am Sonntag, um einen ersten Vorgeschmack auf sein neues, faltbares Smartphone zugeben. In einem rund 30 Sekunden langen Clip war das Smartphone im Klappdesign detailliert zu sehen. Überraschend ist dies vor allem deswegen, da das Gerät eigentlich erst am Dienstag im Rahmen eines eigenen Launch-Events von Samsung präsentiert werden soll. Samsungs ist dabei nicht der erste Hersteller, der eine solche Strategie wählt, schon im Vorjahr hatte Google erste Details des Pixel 4 mehrere Monate vor dem Launch verraten.

Wirkliche Überraschungen hatte der Clip aber ohnehin nicht mehr zu bieten. Immerhin war schon in den vergangenen Wochen praktisch alles über das Galaxy Z Flip durchgesickert – samt offizieller Produktbilder. Zu sehen ist in dem Clip etwa auch das zweite, kleine Display auf der Außenseite, auch die erwartete Integration von Googles Video-Chat-App Duo wird ausführlich demonstriert.

Falte

Klar macht der Clip aber auch, dass das Galaxy Z Flip an der Biegestelle eine spürbare Falte aufweisen wird – etwas das viele Nutzer beim Galaxy Fold schon beklagt hatten. Samsung verweist mit einem kleingedruckten Text in der Werbung darauf, dass dies vollständig normal sei. Und noch ein weiteres Detail wird bestätigt: Das Galaxy Z Flip wird es in den Farben Violett und Schwarz geben.

Preisfrage

Für den Event bleibt damit eigentlich nur mehr die Klärung einer Frage: Um wie viel das Galaxy Z Flip schlussendlich zu haben sein wird. Zuletzt war hier von Preisen im Bereich von 1.500 Euro die Rede, als Zielgruppe soll Samsung nicht zuletzt auf Influencer abzielen. (apo, 10.2.2020)