Die Spiegel-Gruppe startet auf spiegel.de das PUR-Abo. Foto: Spiegel-Gruppe

Hamburg/Wien – Der STANDARD hat es – unter gleichem Namen – bereits, jetzt zieht "Der Spiegel" nach: Das deutsche Nachrichtenmagazin startet ein PUR-Abo zur werbefreien Nutzung der Seite. Alle Nutzerinnen und Nutzer müssen sich ab Dienstag beim Besuch des Digitalangebots einmalig entscheiden, ob sie Werbetracking zustimmen, oder ob sie lieber ein PUR-Abo für monatlich 4,99 Euro abschließen. Abonnenten von Spiegel+, dem digitalen Bezahlmodell für Premium-Inhalte der Webseite, zahlen einen reduzierten Preis von 1,99 Euro pro Monat.

Mit dem PUR-Abo entfalle die "Erhebung und Verwendung pseudonymisierter Nutzungsdaten zu Werbezwecken", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens: "Die Werbefreiheit in den digitalen Angeboten ist nahezu vollständig und nur in wenigen Randbereichen wie in Podcasts vor allem aufgrund technischer Restriktionen durchbrochen."

Spiegel.de ist nur der Anfang: Das PUR-Angebot soll in den kommenden Monaten auf weiteren digitalen Angebote der Spiegel-Gruppe übertragen werden. (red, 10.2.2020)