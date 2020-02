Das Kupferdach des Hampshire House ist eine Ikone am New Yorker Central Park. Die zwei großen Schornsteine des in den 1930er-Jahren in zwei Etappen fertiggestellten Wohngebäudes sind eine willkommene Abwechslung zu den uninspirierten Dächern der umliegenden Giganten.

Das Dach des 36-stöckigen Hochhauses war bisher ungenutzt. Doch damit ist jetzt Schluss: Es wird ausgebaut.