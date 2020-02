Über zehn Jahre ist es her, dass Michelle Obama in einem ärmellosen Kleid von Jason Wu die Muskeln spielen ließ. Zur Erinnerung: Die Obamas drehten sich während des Eröffnungsballs am 20. Jänner 2009 drei Minuten lang (zu Beyoncés Interpretation des Klassikers "At Last") so elegant über das Parkett, dass wirklich niemandem das trainierte Paar Oberarme von First Lady Michelle Obama entgehen konnte. Später verriet ihr langjähriger Personal Trainer Cornell McClellan das Geheimnis ihrer Stärke: Obama hält sich mit "Tricep Pushdowns" und "Hammer Curls" fit.

Barack und Michelle Obama 2009 ozabbavo77

Heute gilt es als einigermaßen selbstverständlich, dass Frauen im Blitzlichtgewitter Stärke demonstrieren: Kaum ein ärmelloses Kleid kommt ohne zwei muskulöse Oberarme aus. Der Druck auf weibliche Hollywoodstars ist gestiegen: Frauen müssen nicht nur schön, sondern bitte schön auch straff aussehen. Magazine wie "Women's Health" scannen regelmäßig die fittesten Körper Hollywoods und erstellen Rankings. Jeder Zentimeter Haut (Dekolleté, Arme, Rücken, Beine) wird von der Öffentlichkeit vermessen. Dass sich die Männer in ihren Smokings besser verstecken können – eh klar.

Und so wurde bislang so ziemlich jeder Schauspielerin ihr Fitness-Geheimnis entlockt: Die Schauspielerin Laura Dern, die in der Oscar-Nacht ein schulterfreies Kleid von Armani trug, hat in der Vergangenheit erklärt, ihre Fitness beruhe auf Meditation und morgendlichem Gassigehen mit dem Hund, (aha!)

Cynthia Erivo, die als beste Hauptdarstellerin für "Harriet" nominiert war und in ihrem weißen Versace-Kleid einen überzeugenden Auftritt hinlegte, soll sich mit Laufen fit halten, grüne Säfte trinken und regelmäßig Porridge essen. (oho!)

Laura Dern setzte bei den Oscars auf ein schulterfreies Kleid von Armani. Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

Cynthia Erivo in Versace Foto: EPA/DAVID SWANSON

Von der Schauspielerin Renée Zellweger findet man im Netz inzwischen in etwa so viele Paparazzi-Bilder, die sie beim Joggen in Leggings, Laufhose und Baseballcap zeigen, wie glamouröse Red-Carpet-Fotos. Sie bekannte vor etlichen Jahren in einem Interview, dass Laufen für sie die einzige Möglichkeit sei, einmal am Tag Ruhe zu haben. (verständlich!)

Renée Zellweger nahm ihren Oscar in einem Outfit von Armani entgegen. Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Den muskulösen Auftritten der Frauen stahl diesmal aber ein erstaunlich bedecktes Outfit die Show – Natalie Portman trug zur Verleihung der Oscars einen personalisierten Mantel von Dior. In goldener Schrift waren darauf die Namen der nichtnominierten Regisseurinnen Lulu Wang, Greta Gerwig, Lorene Scafaria und Marielle Heller zu lesen. Für Portmans Oberarme interessierte sich an diesem Abend niemand. (Anne Feldkamp, 11.2.2020)