Das letzte Album des 2011 verstorbenen Gil Scott-Heron liegt in neuer Bearbeitung vor. Foto: XL Records

Gil Scott-Heron – We’re New Again

Bei We’re New Again – A Reimagining by Makaya McCraven handelt es sich um eine Neuinterpretation der letzten Arbeit des 2011 verstorbenen Hip-Hop-Wegbereiters Gil Scott-Heron namens I’m New Here. Jazz-Starschlagzeuger Makaya McCraven aus Chicago deutet die jetzt ebenfalls in erweiterter Originalfassung wiederaufgelegte Arbeit, die 2010 von Richard Russell Richtung elektronischer Dubstep konzipiert wurde, mit Liveband als lupenreinen Jazz. Dies wäre der Intention des immer auch politisch agierenden US-Soundpoeten wohl mehr entgegenkommen. Beide Sichtungen sind zwingend.

Gil Scott-Heron - Topic

Bryan Ferry – live 1974

Nach den Soloalben These Foolish Things und Another Time, Another Place ging Bryan Ferry abseits von seiner Stammband Roxy Music mit einem Programm auf Tour, das überwiegend aus Coverversionen bestand. Auf diesem bisher unveröffentlichten Mitschnitt namens Live at the Royal Albert Hall 1974 erleben wir den Mann, wie er sich voller Inbrunst und mit schneidiger Stimme in Lieblingslieder wie Sympathy For The Devil,A Hard Rain’s A-Gonna Fall,It’s My Party oder Smoke Gets In Your Eyes stürzt. Ein hübsches Zeitdokument, obwohl man der Band etwas mehr Gelassenheit gegönnt hätte. Bryan Ferry ive am 6. Juli in der Wiener Staatsoper.

Bryan Ferry

Squarepusher – Be Up A Hello

Der britische Elektroniker Tom Jenkinson zählt neben Aphex Twin zu den Veteranen des Intelligent Techno der frühen 1990er-Jahre. Als Squarepusher veröffentlicht er mit Be Up A Hello sein 15. Album. Er setzt einmal mehr auf die Kunst der Überladung bei gleichzeitiger Beschränkung auf Repetition. Mit den Mitteln von hektischen Stolperbeats bei hoher Geschwindigkeit durchpflügt er alte Stile wie Drum ’n’ Bass. Die Vintage-Synthesizer quengeln, bohren und greinen. Ab und zu schnalzt der Bass dazwischen. Musik für nächtliche Autofahrten durch neondurchflutete Megacitys.

Squarepusher

(Christian Schachinger, 11. 2. 2020)