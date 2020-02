"Prost Mortem" mit Elke Winkens, Werner Prinz und Simon Schwarz stieß auf bescheidenes Interesse. Foto: Puls 4

Wien – Es ist die erste fiktionale Eigenproduktion von Puls 4, nur beim Publikum konnte "Prost Mortem" nicht so richtig überzeugen: Durchschnittlich 62.000 Zuseher sahen am Sonntag, 9. Februar, im Hauptabend die vier Folgen der Krimiserie, die Puls 4 in Kooperation mit NBC Universal International Networks bei DOR Film produzieren ließ. In Deutschland war "Prost Mortem" bereits bei 13th Street zu sehen.

Ursprünglich war die Serie auf Puls 4 mit u.a. Simon Schwarz und Elke Winkens für November 2019 avisiert, die Ausstrahlung wurde dann aber verschoben. Startete die erste Folge von "Prost Mortem" um 20.15 Uhr noch mit durchschnittlich 75.000 Zusehern, so waren etwa bei der zweiten Episode nur mehr 61.000 und bei der dritten 56.000 dabei. (red, 10.2.2020)