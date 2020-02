Viele Verletzte durch Orkantief "Sabine" in Deutschland, in Österreich kamen bisher keine Personen zu schaden. Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr wieder aufnehmen.

Überfluteter Fischmarkt in Hamburg: Die deutsche Nordseeküste stellt sich auf weitere Sturmfluten ein. Foto: imago images/Jannis Große

Wien – Auf Österreich kommt der nächste stürmische Tag zu. Im Flachland ist mit Böen von 100 Stundenkilometern zu rechnen, auf den Bergen mit Spitzen von bis zu 150 km/h. Fegt der Sturm in den Morgenstunden vor allem über Vorarlberg, das Außerfern und das Tiroler Oberland hinweg, soll sich der Schwerpunkt zu Mittag auf Salzburg, Oberösterreich, die nördliche Steiermark und das südliche Niederösterreich verlagern.

Auch über Österreich ist das Orkantief "Sabine" gezogen. Allerdings mit deutlich weniger schlimmen Folgen. Hier waren es vor allem abgedeckte Häuser und umgestürzte Bäume, die zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt haben. Tausende Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. ORF

Auch Teile Deutschlands werden noch von stürmischem Wetter heimgesucht. Im Süden der Bundesrepublik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht auf Dienstag noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume.

Einsatzkräfte auf Trab

In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern hielten auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte auf Trab. Insgesamt war die Lage aber deutlich ruhiger als noch am Montagmorgen. Auch über weitere Verletzte gab es zunächst keine Informationen.

Die Bahn will ihren Fernverkehr Dienstagfrüh ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen, am Vormittag seien einzelne Probleme aber nicht zu vermeiden. Im Regionalverkehr werde es vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zunächst noch Einschränkungen geben, so ein Bahnsprecher in der Nacht. Auch auf hessische Strecken waren in der Nacht erneut Bäume gestürzt – hier seien vereinzelt Einschränkungen zu erwarten.



Schwere Sturmflut in Hamburg

Die Menschen an der Nordseeküste stellen sich hingegen auf weitere Sturmfluten ein. Eine solche hat den Fischmarkt in Hamburg überschwemmt. Das Wasser stieg auf 2,7 Meter über dem mittleren Hochwasser, was laut Kategorisierung als schwere Sturmflut gilt.

In Summe wurden am Sonntag und Montag in Deutschland viele Menschen bei sturmbedingten Unfällen verletzt – allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren es laut Landesinnenministerium 13 Menschen. Auch aus anderen Bundesländern wurden Verletzte gemeldet, zum Beispiel aus dem Saarland. Dort schwebte eine Frau am Montagnachmittag noch in Lebensgefahr.

In Österreich hingegen kamen nach derzeitigem Stand offenbar keine Personen zu Schaden. Der Sturm sorgte "nur" für abgedeckte Häuser, umgestürzte Bäume und Stromausfälle. (red, APA, 11.2.2020)