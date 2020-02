"Anthem" war einer der größten Flops des vergangenen Jahres – nun soll der Loot-Shooter vielerorts verbessert werden. Foto: Bioware

Eigentlich könnte man meinen, dass Bioware Anthem aufgegeben hat. So findet sich in dem Spiel immer noch ein Weihnachtsbaum, der Anfang Dezember im Rahmen eines Events aufgestellt wurde. Wie Studiochef Casey Hudson nun aber in einem Blog-Post mitteilte, will man den Loot-Shooter gänzlich neu aufstellen. Der Entwickler spricht davon, dass man das Gameplay im Rahmen eines längeren Redesigns neu erfinden will.

Was versprochen wird

"In den nächsten Monaten werden wir uns einem größeren Redesign hingeben. Im Fokus stehen dabei das Core-Gameplay, motivierende Challenges und ein Fortschrittsystem mit bedeutsamen Belohnungen. Gleichzeitig soll der Spaß des Herumfliegens und der Kämpfe im Fantasy-Setting erhalten bleiben", schreibt Hudson in dem Blogeintrag. Zugleich soll bei Bioware nun ein Team an Anthem arbeiten, das deutlich mehr Zeit eingeräumt bekommt.

Anthem Game

Hektische Entwicklung führte zu Debakel

Anthem erschien im Februar 2019 und wurde vielerorts als einer der größten Flops des Jahres gesehen. Das Spiel machte den Eindruck, dass es unfertig und zusammengestoppelt war. Ein Bericht von Investigativ-Journalist Jason Schreier zeigte auch, wie es zu dem Debakel kam. Offenbar wusste man bei Bioware selbst nicht so ganz, wo man mit dem Spiel hinwollte. Irgendwann wurde auch der Release beschlossen, obwohl das Game bei weitem nicht fertig war. Die darauffolgenden Updates brachten keine wirkliche Besserung mit sich.

Schon länger in Arbeit

Hinter den Kulissen soll allerdings bereits intensiv an einem Neustart gearbeitet worden sein. Im vergangenen November war bei Kotaku die Rede, dass bei Bioware an einem "Anthem 2.0" beziehungsweise "Anthem Next" gearbeitet wird. Wie man den Neustart des Loot-Shooters gestalten werde, war allerdings noch nicht ganz klar. Damals wurde diskutiert, ob Anthem mit ständigen Updates verbessert oder einfach ein neues Game aus dem Boden gestampft wird.

Anthem Game

Neuer Event bereits im Februar

Die aktuelle Version des Spiels soll laut Hudson auch mit neuen Items und Events ausgestattet werden. Bereits im Februar plant man im Rahmen des einjährigen Geburtstags ein Special. Einen Zeitplan für das neue beziehungsweise verbesserte Anthem gab der Studiochef allerdings nicht. Man werde allerdings mit der Community zusammenarbeiten und ihr Feedback einfließen lassen, betonte Hudson in dem Blog-Posting. (dk, 11.2.2020)