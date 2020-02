Foto: Wiener Linien

Wien – Weil die Buchstaben der Wiener U4-Station Stadtpark immer wieder Opfer von Diebstählen wurden, haben die Wiener Linien sie nun durch eine diebstahlsichere Version ersetzen lassen.

Zuletzt waren sie im April entwendet worden – allerdings nicht alle neun, sondern nur "eine Handvoll", wie einer Sprecherin der Wiener Linien sagt. Darum habe man beschlossen, es sei nicht mehr verkraftbar, sie schlicht zu ersetzen, und stattdessen mit dem Bundesdenkmalamt eine diebstahlsichere Version entwickelt. Bis zu 300 Euro kosten Herstellung und Montage eines Buchstabens.

Zweimal Stadtpark und ein A

Die Station Stadtpark wurde von Otto Wagner entworfen und ist eines der letzen weitgehend erhaltenen Otto-Wagner-Bauwerke an der Linie U4. Sie wurde im Jahr 1899 eröffnet.

"Diese Buchstaben wurden genau in der Größe und Form so von Otto Wagner entwickelt", sagt Klaus Wedenig vom Bundesdenkmalamt, der die Restauration geplant hat. "Es ist eine Antiqua, die er genau so angepasst hat." Schon Ende des 19. Jahrhunderts soll Wagner sie im Alugussverfahren hergestellt haben, im Lauf der Jahre seien zwei Schriftzüge ganz und ein A gestohlen worden.

Am Montag wurden sie teilweise ersetzt, die Nachgüsse sind nun statt vier gleich 20 Zentimeter tief im Stein. "Wenn das wer stehlen will, muss er den ganzen Stein ausbauen", sagt Wedenig. (red, 11.2.2020)