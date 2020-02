Für und wider

489 Postings

35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich: Ist es gerechtfertigt, dafür zu streiken?

In der Pflegebranche sorgt sie für einen heftigen Zwist zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: die 35-Stunden-Woche. Was spricht dafür, was dagegen?