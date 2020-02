T-Mobile und Sprint stehen kurz vor der Fusion. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

Im Schlüsselprozess um den milliardenschweren Zusammenschluss der US-Telekomtochter T-Mobile mit dem Rivalen Sprint können die beiden Mobilfunkanbieter Insidern zufolge auf grünes Licht für den Deal hoffen. Der zuständige Richter werde die Fusion wohl genehmigen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit der Sache vertrauten Personen.

Aktien legten zu

Den Aktien der beiden Unternehmen gab das Auftrieb: Sprint legten im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 69 Prozent zu, T-Mobile gewannen acht Prozent. Die Papiere der Deutschen Telekom starteten am Dienstag mit einem Plus von mehr als vier Prozent in den Handel und waren größter Gewinner im Dax.

Das Gericht werde voraussichtlich noch am Dienstag seine Entscheidung bekannt geben, teilte der deutsche Konzern mit. "Wir bleiben weiter zuversichtlich, dass der Richter zugunsten der Transaktion entscheiden wird." Bei Gericht war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Sprint wollte sich nicht äußern. Auch das "Wall Street Journal" hatte über eine Zustimmung des Gerichts berichtet.

Durch den Zusammenschluss von T-Mobile und Sprint entsteht ein Mobilfunkriese, der auf gut 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von rund 76 Milliarden Dollar (69 Mrd. Euro) kommt. Mehrere US-Bundesstaaten hatten gegen den Deal geklagt, da sie befürchten, dass eine Fusion der Nummern drei und vier des US-Mobilfunkmarktes die Preise, insbesondere bei Prepaid-Verträgen, in die Höhe treiben würde. Das US-Justizministerium hat die Fusion bereits genehmigt, an die Erlaubnis aber Bedingungen wie den Verkauf von Konzernteilen und Mobilfunkfrequenzen geknüpft. Auch die Branchenaufsicht Federal Communications Commission (FCC) hatte grünes Licht gegeben.

Bedingungen sollen neu ausverhandelt werden

Manager der beiden Unternehmen, darunter T-Mobile-Chef John Legere, hatten während des Gerichtsverfahrens ausgesagt, dass sich das Geschäft von Sprint im Abschwung befinde und das Unternehmen nicht überleben würde, wenn es nicht mit T-Mobile fusioniere. Den Insidern zufolge wollen die beiden Firmen in den nächsten Tagen die Bedingungen des 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschlusses neu verhandeln. Die Deutsche Telekom wolle den Preis drücken und begründe dies damit, dass sich die Aussichten von Sprint seit der ursprünglichen Vereinbarung eingetrübt hätten. Sprint werde dagegen wohl argumentieren, dass T-Mobile die Fusion mit dem Rivalen braucht, um seinen Cashflow zur steigern und seine Kapazitäten auszuweiten. Noch gebe es aber keine Sicherheit, dass es einen neu verhandelten Deal geben wird, sagten die Insider. (Reuters/APA, 11.2.2020)