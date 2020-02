Philipp Pohlmann wird neuer Finanzchef von Magenta. Foto: Magenta/Deutsche Telekom

Magenta Telekom bekommt einen neuen Finanzchef. Philipp Pohlmann wird ab April CFO und neues Mitglied der Geschäftsführung. Er folgt auf Gero Niemeyer, der nach drei Jahren in Österreich nach einer Übergabephase zu T-Mobile Netherlands wechseln wird, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Unternehmens.

Wechsel aus Deutschland

Pohlmann bringt Berufserfahrung aus Deutschland und den USA mit, derzeit ist er Senior Vice President, CFO des Segments USA und Group Development der Deutschen Telekom AG. Seit dem Jahr 2014 ist er dort in verschiedenen Positionen tätig und hat zahlreiche M&A-Projekte geleitet. "Besonders erfreulich ist, dass er Magenta in Österreich schon sehr gut kennt, weil er als M&A-Chef der Deutschen Telekom AG auch Projekte der T-Mobile Austria begleitet hat", betonte Magenta-Telekom-CEO Andreas Bierwirth. (APA, 11.2.2020)