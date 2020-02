Mit Bauanleitung und Warnschutzjacken kann das Kunstwerk "Safety Jackets Zipped the Other Way" selbst gebastelt werden

Hat für die Baumarktkette Hornbach ein Kunstwerk zum Selberbauen kreiert: Ai Weiwei. Foto: Hornbach

Auf die Kooperation mit einem renommierten chinesischen Künstler statt auf eine klassische Werbekampagne setzt jetzt die deutsche Baumarktkette Hornbach: Ai Weiwei hat auf Einladung des Unternehmens das Kunstwerk "Safety Jackets Zipped the Other Way" konzipiert, das mit einer Bauanleitung selbst gebastelt werden kann. Das Resultat sei ein "Original Ai Weiwei", teilte Hornbach am Dienstag mit.

"Safety Jackets Zipped the Other Way" besteht aus industriellen Warnschutzjacken, die mittels ihrer Reißverschlüsse miteinander verbunden werden. Das orangefarbene Jackenensemble wird dann entweder auf einer Konstruktion aus Stahlrohren platziert oder mittels Haken an eine Wand gehängt. Die orangefarbenen Jacken mit ihren reflektierenden Streifen stünden "für Sicherheit und damit für eine fundamentale Idee unserer Zivilgesellschaft – für Ai Weiwei Teil der Faszination".

Begleitet wird "Jackets Zipped the Other Way" wird von einem Buch. Foto: Hornbach

Das von dem Konzept des "Readymades" und der Idee demokratischer Kunst bestimmte Werk "Jackets Zipped the Other Way" wird von einer Publikation begleitet, die zugleich Bauanleitung und Kunstbuch ist. Ein Zertifikat zum Heraustrennen und Aufhängen bescheinigt die Authentizität jedes gebauten Kunstwerks. Bauanleitung und Zertifikat können als Buch bestellt oder online bei Hornbach heruntergeladen werden. (red, 11.2.2020)