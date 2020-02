Unfalllenker in Ansfelden war nicht mehr "zu genormtem Alkotest fähig" – Polizei in Landeck fand 70 Verstöße bei nur einem Lkw

Viel zu tun für die Polizei. Foto: APA

Ansfelden – Bei einem Auffahrunfall Montagnachmittag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) soll der Unfalllenker mit 5,24 Promille Alkohol am Steuer gesessen sein. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag. Eine 68-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Polizei bestätigte den kolportierten Promillewert nicht, dementierte ihn aber auch nicht.

Man verwies darauf, dass nur ein Vortest durchgeführt worden sei. Dieser habe einen "außerordentlich hohen Wert" ergeben, sei aber nicht geeicht. Daher kommuniziere man das Ergebnis nicht. Einen genormten Alkomattest konnte der 24-Jährige aufgrund seines Zustands nicht machen.

Weiterfahrt untersagt

Kein Alkohol, dafür aber Schlaf- und andere Mängel waren in Tirol im Spiel: Dort wurde am Montag ein Lkw in Landeck wegen 70 Verstößen aus dem Verkehr gezogen, berichtete die Polizei. Bei dem Fahrzeug, das von einem 45-jährigen Ukrainer gelenkt wurde, war unter anderem der Fahrtenschreiber manipuliert worden. Die Exekutive untersagte die Weiterfahrt und nahm die Kennzeichentafeln wegen Gefahr im Verzug ab. Der Lkw wurde sichergestellt.

Auch in Leisach (Bezirk Lienz) wurde am Montag ein Lkw wegen Übertretungen angehalten. Der 47-jährige Lenker aus Rumänien benutzte neben anderen Übertretungen der Sozialvorschriften zwei Fahrerkarten, um die Einhaltung seiner Lenk- und Ruhezeiten vorzutäuschen. Der Mann lenkte das Fahrzeug 20 Stunden hindurch ohne ausreichende Fahrtunterbrechungen, hieß es. (APA, 11.2.2020)