Recep Tayyip Erdoğan ist über den jüngsten Fortgang der Kämpfe in Syrien erzürnt. Foto: AP / Turkish Presidency

Idlib/London – Syriens Regierungstruppen haben Aktivisten zufolge erstmals seit acht Jahren wieder eine der wichtigsten Verkehrsachsen des Bürgerkriegslandes unter Kontrolle gebracht. Die Regierungsanhänger hätten die Verbindungsstraße M5 zwischen der Hauptstadt Damaskus und der nordsyrischen Großstadt Aleppo vollständig eingenommen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag.

Der Konflikt mit der Türkei droht derweil weiter zu eskalieren. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan haben mit der Türkei verbündete Rebellentruppen einen syrischen Hubschrauber abgeschossen. Erdoğan drohte nach dem Tod von 13 türkischen Soldaten in den vergangenen sieben Tagen auch, Syrien werde dafür "einen hohen Preis zahlen".

Brüchiges Abkommen

Der Kreml ist wegen der Eskalation zwischen dem Verbündeten in Damaskus und den Partnern in Ankara – die freilich in Syrien Russlands Gegner unterstützen – besorgt. Die Vereinbarungen, die man mit der Türkei getroffen habe, müssten eingehalten werden, teilte die russische Regierung mit. Gespräche zwischen der Türkei und Russland in Ankara haben in der vergangenen Woche nicht zu einem Abbau der Spannungen geführt.

Die Türkei und Russland hatten im September 2018 ein Abkommen geschlossen, um in Idlib eine großangelegte syrische Offensive gegen die von der Türkei unterstützten islamistischen Milizen zu verhindern. Für die Region mit rund drei Millionen Einwohnern wurden seither diverse Waffenruhen vereinbart, zuletzt zu Jahresbeginn. Alle Feuerpausen wurden jedoch kurz nach ihrem Inkrafttreten gebrochen. Auch zwölf Beobachtungsposten der türkischen Armee in Idlib sind Teil des Abkommens mit Moskau.

Die Türkei ist aber auch wegen des Voranschreitens der syrischen Truppen unter Druck: Teile der von ihnen neu eroberten Straße M5 gehörten bisher zum letzten großen Rebellengebiet. Die Regierungstruppen hatten bereits in den vergangenen Tagen große Geländegewinne im Kampf um das Gebiet um die Stadt Idlib gemeldet. Assad hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, seine Anhänger würden das gesamte Land wieder unter Kontrolle bringen.

Dominiert wird das Rebellengebiet um Idlib von der Al-Kaida-nahen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS). In der Region leben nach UN-Schätzungen rund drei Millionen Zivilisten. Helfer beklagen eine katastrophale humanitäre Lage. Durch die Kämpfe sind seit Anfang Dezember nach UN-Angaben fast 700.000 Menschen vertrieben worden. (red, APA, 11.2.2020)