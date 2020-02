"Alle sind Künstler, aber manche sind Künstlerer." – so könnte Ai Weiweis Motto für seine Hornbach-Aktion lauten. Foto: Ai Weiwei & HORNBACH, Safety Jackets Zipped the Other Way, 2020

Endlich prominente Schützenhilfe für die Kann-ich-auch-Fraktion. "Kunst gehört allen. Alle können Künstler sein. Alle haben die Möglichkeit, Kunst zu schaffen", verkündet Ai Weiwei, aktuell wohnhaft in Cambridge. Er schlägt damit sanftere Töne an, als man’s aktuell von ihm gewohnt ist. Der Dissident kehrte kürzlich Deutschland den Rücken – zu autoritätshörig und im Nazismus verhaftet sei das Land, wie er mehrere Medien wissen ließ. Jetzt ist er wieder da, zumindest kurz.

Der eigentliche Anlass seiner Stippvisite in Berlin ist eine Werkschau seiner Filme im Kino Babylon – einige seiner Arbeiten über Flüchtlinge seien von der Berlinale nicht angenommen worden, also zeigt er sie, Foul Play vermutend, aus Protest selbst.

Viele aufgeworfene Fragen

Vom Do-it-yourself-Spirit beseelt hat Ai Weiwei aber noch etwas anderes in petto. Heute präsentierte er seine Kooperation mit Hornbach. Für den Baumarkt erdachte er ein Kunstwerk, das auch Max Mustermann nachbauen kann. Dazu muss er sich nur die Anleitung inklusive Zertifikats, das die Echtheit des selbstgebauten Ai Weiwei bestätigt, runterladen. Das Werk trägt den Namen Safety Jackets Zipped the Other Way und besteht aus zusammengezippten Warnschutzjacken. Die Einzelteile kosten in der Minimalvariante um die 150, in der Maximalvariante (mit Stangenkonstruktion) 500 Euro. Ai Weiwei will damit Fragen um die am Kunstmarkt üblichen hohen Preise und die elitären Kreise, denen Kunst vorbehalten ist, aufwerfen – eine Phrase, die benutzt wird, wenn man keine Antworten hat.

Yippiejaja-yippie-yippie-yeah!

Fraglich ist tatsächlich so einiges, allen voran Ai Weiweis Verständnis von Kunst, Eliten, Markt. Hat es nicht gerade noch geheißen "alle können Künstler sein"? Offenbar kann das dann doch nur er. Gleichzeitig nimmt er den Nachbauten, in dem er sie nicht als Edition limitiert, die Möglichkeit, Wertsteigerung auf einem ach so bösen Kunstmarkt zu erzielen, von dem gerade er massiv profitiert. Max Mustermann hat außer Schutzwesten an der Wand bloß 500 Euro in eine Werbekampagne von Hornbach investiert: Yippiejaja-yippie-yippie-yeah! (Amira Ben Saoud, 11.2.20)