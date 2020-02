"No Man's Sky" (PC, Xbox One und PS4)

Chefentwickler Sean Murray hatte nach dem Start von No Man's Sky wenig zu feiern. Die langerwartete Weltraumsimulation wurde in seinen Anfängen als riesiger Flop gesehen. Die Enttäuschung war bei manchen Nutzern so groß, dass sie Murray sogar Morddrohungen schickten. Die britische Spieleschmiede ließ sich davon aber nicht beirren und arbeitete still und heimlich an dem Game weiter. Mit dem Next-, Visions- und Vulkan-Update wurden die Erwartungen der Fans dann doch erfüllt – und aus No Man's Sky wurde ein wirklich gutes Spiel.