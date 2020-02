Etliche "DayZ"-Entwickler arbeiten nun an einem Survival-Shooter. Foto: DayZ

Ehemalige DayZ-Entwickler arbeiten nun unter der Flagge von THQ Nordic an einem neuen Survival-Shooter. Dies hat der österreichische Publisher mittels Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Spieleschmiede wird seinen Standort im slowakischen Bratislava haben und Nine Rocks Games heißen. Etliche ehemalige Bohemia-Interactive-Entwickler sollen bei dem Studio dabei sein, unter anderem auch Projektleiter David Durcak.

Was der CEO des Studios dazu sagt

"Wir freuen uns sehr darauf, uns in unserem Büro einzurichten, unsere Teamgröße zu optimieren und die Arbeit an dem neuen Projekt endlich beginnen zu können. Mit THQ Nordic als Partner haben wir meiner Meinung nach perfekte Bedingungen für die Zusammenarbeit an unserem ersten Gemeinschaftsprojekt geschaffen", sagt Durcak, der nun als CEO von Nine Rocks Games fungiert. Ehemalige Entwickler von Cauldron sind ebenso dabei.

Ähnliche Vorgehensweise wie bei "DayZ"?

Zu ihrem neuen Spiel hat Nine Rocks Games bislang keine Details zu vermelden. Sobald die Zeit reif sei, will man aber an die Öffentlichkeit gehen. Bei DayZ war es ja so, dass die Early-Access-Phase des Games jahrelang lief. Erst nach rund fünf Jahren war das Spiel offiziell fertig. Wirklich Eile hatte man bei Bohemia Interactive aber ohnehin nicht, da sich das Spiel trotz zahlreicher Mängel und Bugs wie warme Semmeln verkaufte. (dk, 11.2.2020)