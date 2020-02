Massimo Bottura eröffnete Lokal in Beverly Hills – Jordi Roca ein Schokoladenhotel in Girona – Buchungsstart für die Restaurantwoche

Brot auf Leinwand

Foto: Öfferl

Der Regisseur Harald Friedl hat sich in seinem Film "Brot" mit dessen Stellenwert als Kulturgut auseinandergesetzt. Neben dem Brot in weiteren Rollen die Bäcker von Öfferl bis hin zu Brüsseler Konzernchefs.

Pop-Up-Genusstour 2020

(Dialog)ofenkraut von Andreas Döllerer. Foto: Hersteller

Eine besonder Pop-Up-Tour startet am 21. Februar: Sieben Köche der Vereinigung "Jeunes Restaurateurs" werden in den kommenden Monaten mit dem Miele Dialoggarer aufkochen und das an exklusiven Orten, die nur einen Abend lang Schauplatz eines Dinners sein werden. Den Start macht Thomas Gruber am 21.2. in einer Suite im Schlosshotel Velden, danach folgen Stefan Eder am 11.3., Lukas Nagl am 19.3., Thorsten Probost am 20.4., Astrid und Andreas Krainer am 17.5., Josef Steffner am 14.6.. Den Abschluss macht Andreas Döllerer am 8. Juli auf der Bühne der Festspiele Burg Golling.

Die Plätze sind auf maximal zwölf Personen limitiert, daher ist zeitgerechte Anmeldung empfohlen.

Buchungsstart für die Restaurantwoche Wien

Zahlreiche Haubenlokale bieten im Rahmen der Wiener Restaurantwoche vom 2. bis 8. März Menüs zum Fixpreis an. Ein zweigängiger Lunch in einem Zwei-Hauben-Lokal kommt etwa auf 19,50, ein dreigängiges Dinner in einem Zweihauber auf 39,50. Buchungen sind bereits möglich.

Massimo Bottura eröffnet Lokal in Los Angeles

In der Oscar-Nacht waren bereits einige Stars zu Gast, gestern wurde aber offiziell Eröffnung gefeiert: Der italienische Spitzenkoch Massimo Bottura eröffnete in Beverly Hills mit der Modemarke Gucci ein Lokal direkt über deren Flagship-Store. Bottura, der mit Gucci-CEO Marco Bizzari seit Kindertagen befreundet ist, hat mit Gucci bereits den Gucci Garden in Florenz gemeinsam umgesetzt. Küchenchefin der Gucci Osteria da Massimo Bottura ist Karime López, die erste mexikanische Köchin, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Serviert werden italienische und kalifornisch inspirierte Gerichte.





Die Brüder Roca eröffnen "Casa Cacao" in Girona

Jordi Roca, einer der bekanntesten Patissîers der Gegenwart erfüllt sich einen langgehegten Traum: Am Samstag den 15. Februar hat er sein Haus der Schokolade im spanischen Girona eröffnet. Darin wird die Schokolade für das bekannte Restaurant "Celler de Can Roca" ab jetzt selbst hergestellt. Weiters wird es Workshops geben und jeder der möchte, kann bei der Produktion zusehen. Die Casa Cacao ist zudem ein Luxushotel der Brüder Joan, Josep und Jordi Roca. Über der Schoko-Produktionsstätte von Jordi Roca geht ein weiterer Traum eines Mitglieds der Roca Familie in Erfüllung. Anna Payet fungiert als Gastgeberin und General Manager.

Jordi Roca erfüllt sich mit der Casa Cacao, einer Schokoladen-Produktionsstätte sowie ein Hotel, einen langgehegten Traum. Foto: casa caca/el celler de can roca

(red, 17.2.2020)