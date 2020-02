Haselnusscreme von Bio Balkan Foto: Thomas Korn

Das Start-up Bio Balkan vertreibt Köstliches vom Balkan und unterstützt Sozialprojekte und Familienbetriebe. Boško Nelkoski beispielsweise baut in Nordmazedonien Haselnüsse an.

Diese werden geröstet und zu einer köstlichen Haselnusscreme – pur oder mit etwas Honig – verarbeitet. Von der Konsistenz her erinnert die "Krem" ein bisschen an die Sesampaste Tahina. Sie schmeckt jedenfalls köstlich und passt aufs Brot, aber auch gut in Porridge oder Müsli. (Petra Eder, RONDO, 20.2.2020)

Haselnusscreme "Krem" von Bio Balkan

7,50 Euro, z. B. im Caritas-Shop

Mariahilfer Str. 77, 1070 Wien

oder unter www.biobalkan.info