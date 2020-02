Außerdem: Lithium-Abbau in Portugal, Aktenzeichen XY... ungelöst, Die Nile Hilton Affäre und Umweltzerstörer Exportgemüse -mit Radiotipps

Mit Schlauchbooten gegen Walfangflotten: Das Prinzip David gegen Goliath machte Greenpeace in den 70er-Jahren berühmt – um 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Lithium-Abbau in Portugal – Ein Dorf auf den Barrikaden Die Region Trás-os-Montes im Nordosten Portugals ist eine paradiesische Landschaft mit kleinbäuerlicher Bevölkerung. Hier werden aber auch die größten Vorkommen des begehrten Rohstoffs Lithium vermutet. Ein internationales Konsortium macht sich an den Abbau. Die Bewohner protestieren. Bis 20.15, Arte

20.15 VERBRECHERJAGD

Aktenzeichen XY... ungelöst Rudi Cerne bittet die Zuseher wieder um Hilfe bei der Suche nach Verbrechern. Bis 21.45, ZDF

20.15 ARABISCHER FRÜHLING

Die Nile Hilton Affäre(The Nile Hilton Incident, S 2017, Tarik Saleh) Kurz vor dem Arabischen Frühling zu Beginn des Jahres 2011 wird in einem Nobelhotel in Kairo die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Den Fall übernimmt Noredin Mostafa (Fares Fares), ein verwitweter Polizist, der gelegentlich illegale Schutzgelder annimmt. Als die Spur zu einem einflussreichen Bauunternehmer führt, wird er zurückgepfiffen. Bis 22.00, Arte

20.15 BERGE

Heimat Österreich: Winter im Montafon Das Montafon zählt zu den kargsten alpinen Landschaften Österreichs. Wer nicht zum Skivergnügen da ist, sondern weil er hier lebt, der muss sich auf harte Winter einstellen. Besonders die Lawinen machen den Menschen von jeher zu schaffen. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Inseln wie im Paradies – Aus Feuer geboren (1/3) Die Inseln Südostasiens gehören zu den biologisch vielfältigsten Regionen der Welt. Die Artenvielfalt ist das Ergebnis einer gigantischen Kollision von Erdteilen. Bis 21.15, Servus TV

21.05 DOKU

Sexsüchtig: Wenn Frauen immer nur "das Eine" wollen Sie haben ein zwanghaftes Verlangen nach Sex, die Sucht dominiert ihr Leben. Der Film zeigt, wie unterschiedlich vier Frauen mit ihrer Sexsucht umgehen. Bis 21.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Spanien – Umweltzerstörer Exportgemüse In Andalusien und der benachbarten Region Murcia liegen die größten Agrarflächen Europas mit zigtausenden Gewächshäusern und Plastikplanen. Sie liefern das Obst und Gemüse, das wir im Winter konsumieren. Den Preis zahlen die Menschen vor Ort und mit ihnen die Umwelt, die zerstört wird. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Greenpeace – vom Hippie-Projekt zur Öko-Macht Eine Handvoll Hippies, Wehrdienstverweigerer und Umweltschützer schlossen sich 1971 im kanadischen Vancouver zusammen, um Pazifismus und Naturschutz zu verbinden. Ihr Erfolgsrezept damals war aufsehenerregender Aktionismus gegen Atomkraft oder Walfang. Auch heute ist Greenpeace immer noch aktionistisch unterwegs, aber bereits in 55 Ländern verankert und ein wichtiger Globaler Player. Bis 23.50, ORF 2