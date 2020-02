Erstmals seit 15 Jahren sei im Gesamtjahr ein Ebitda-Wachstum in allen Segmenten erreicht worden, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt

2020 wird bei der Telekom Austria ganz im Zeichen von 5G stehen. Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Wien – Die teilstaatliche börsennotierte Telekom Austria hat 2019 bei Umsatz, Gewinn und Mobilfunkkunden spürbar zugelegt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach stieg der Umsatz vor allem dank Osteuropageschäften um 2,9 Prozent auf 4,57 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 34,4 Prozent auf 327,4 Millionen Euro zu, wobei 2018 Markenabschreibungen das Ergebnis gedrückt hatten.

Ebitda-Wachstum in allen Segmenten

Die Anzahl der Mobilfunkkunden erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 21,3 Millionen. Bei Festnetzkunden gab es einen Rückgang um ein Prozent auf 6,14 Millionen, wobei die Erlöse aus Festnetzdienstleistungen dennoch zulegten.

Besonders erfreulich sei, dass es erstmals seit 15 Jahren im Gesamtjahr ein Ebitda-Wachstum in allen Segmenten gegeben habe, sagt CEO Thomas Arnoldner laut Aussendung. "Die solide Entwicklung in Österreich, das Wachstum in CEE sowie operative Effizienz" seien für das Ergebnis verantwortlich und hätten es möglich gemacht, Gebührensenkungen für Auslandsgespräche zu kompensieren. 2020 werde im Zeichen von 5G stehen. Die Telekom Austria hat ihr 5G-Netz im Jänner gestartet. (APA, 11.2.2020)