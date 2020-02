Erfolgreicher Daum-Einstand in Villach – Innsbruck schafft Anschluss – Bozen besiegt Vienna Capitals nach turbulentem Finish in Pick-Round

Wien – Die Black Wings Linz und der VSV sind in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auf Aufstiegskurs. Die Linzer (2:1 gegen Znojmo) und die Villacher (5:2 gegen Fehervar) setzten sich am Dienstag mit Heimsiegen von den Verfolgern ab und haben nun fünf Punkte Vorsprung. Im Kampf um den dritten noch offenen Platz im Viertelfinale feierte Innsbruck einen wichtigen Sieg.

Linz vor VSV

Der VSV bescherte seinem neuen Trainer Rob Daum einen erfolgreichen Einstand. Der Kanadier hatte während der Länderspielpause Jyrki Aho abgelöst und führte die Kärntner im dritten Spiel der Zwischenrunde zum ersten Sieg. Die Linzer blieben dank Treffer von Andreas Kristler (14./PP) und Rick Schofield (35.) an der Tabellenspitze.

Innsbruck gab dank eines 6:3-Erfolgs im West-Derby gegen Dornbirn die Rote Laterne an die Vorarlberger ab und findet sich als Dritter sogar auf einem Aufstiegsplatz. Die Toplinie mit John Lammers (3.), Jesper Thörnberg (15.) und Tyler Spurgeon (16./PP) ebnete den Haien mit drei Toren in der Anfangsphase den Weg zum zweiten Zwischenrunden-Sieg.

Drei Treffer in 67 Sekunden

In der Pick Round feierte HCB Südtirol den ersten Sieg. Das Team aus Bozen besiegte die zweitplatzierten Vienna Capitals mit 5:2. In einer turbulenten Schlussphase mit drei Treffern innerhalb von 67 Sekunden (54./55.) behielten die Südtiroler die Oberhand. Anthony Bardaro erhöhte für den HCB auf 3:1, nach dem Anschlusstreffer von Rafael Rotter 43 Sekunden später stellte Angelo Miceli wieder nur 24 Sekunden darauf den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. (APA, 11.2.2020)

Ergebnisse Erste Bank Liga – Zwischenrunde

Pick-Round – 3. Spieltag, Dienstag:

HCB Südtirol – spusu Vienna Capitals 5:2 (1:0,0:1,4:1). Tore: Wiercioch (16./PP2), Catenacci (44.), Bardaro (54.), Miceli (55.), Hargrove (60./EN) bzw. Baun (38./PP), Rotter (53.).

Mittwoch

KAC – Graz99ers 19.15 Uhr

Qualifikationsrunde – 3. Spieltag, Dienstag:

EC Panaceo VSV – Fehervar AV19 5:2 (2:0,2:2,1:0). Tore: Schmidt (10.), Pöyhönen (18.), Lanzinger (31.), Björkstrand (39., 44./PP) bzw. Yogan (28.), Timmins (35.).

EHC Liwest Black Wings Linz – HC Znojmo 2:1 (1:1,1:0,0:0). Tore: Kristler (14./PP) Schofield (35.) bzw. Burlon (18.).

HC TWK Innsbruck – Dornbirner EC 6:3 (4:1,1:1,1:1). Tore: Lammers (3.), Thörnberg (15.), Spurgeon (16./PP, 53./PP), Herbert (18.), Guimond (26./PP) bzw. Subban (17./PP), Tamminen (38./PP), Sointu (52.).