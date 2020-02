Das Geschäft der Zimmervermittlungsplattform Airbnb leidet unter dem Coronvirus in China. Foto: apa/techt

San Francisco – Die Zimmervermittlungs-Plattform Airbnb ist wegen deutlich höherer Kosten in den ersten neun Monaten 2019 ins Minus gerutscht. Unter dem Strich habe ein Verlust von 322 Millionen Dollar gestanden, berichtet das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Vorjahr hatte das US-Unternehmen noch einen Gewinn von 200 Millionen Dollar verbucht.

Airbnb strebt nach früheren Angaben einen Börsengang "im Laufe des Jahres 2020" an. In seiner bisher letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2017 wurde das Unternehmen rund 31 Milliarden Dollar bewertet. Die jüngste interne Bewertung war jedoch deutlich geringer, sagte eine dem Unternehmen nahe stehende Personen.

China wichtigster Wachstumsmarkt

Dem "Wall Street Journal" zufolge könnte sich der Börsengang jedoch wegen des Coronavirus in China verschieben. Die Volksrepublik ist der wichtigste Wachstumsmarkt für die Zimmervermittlungs-Plattform. Das Geschäft von Airbnb ist in China um etwa 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen, weil das Virus den Reiseverkehr in das Land unterbricht und die Buchungen in einigen Städten ausgesetzt wurden. Das Unternehmen könnte mit dem Börsengang warten, bis sich die Auswirkungen des Virus stabilisiert haben. Ein Gang auf das Börsenparkett sei im dritten Quartal oder später wahrscheinlich, schreibt das Blatt.

Keine Detailinformationen

Das Unternehmen muss keine Finanzinformationen offenlegen, weil es sich in Privatbesitz befindet. Im vergangenen Jahr hieß es lediglich, Airbnb sei sowohl 2017 als auch 2018 "auf Ebitda-Basis profitabel". Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ist eine weit verbreitete Leistungskennzahl. (Reuters, red, 12.2.2020)